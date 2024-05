¿Estaba de malas? Ernesto Laguardia explota contra reportero por llamarlo “amigo”

Ernesto Laguardia cuenta con amplia trayectoria en TV. Foto: Getty Images

Ernesto Laguardia se molestó con un reportero por llamarlo “amigo” durante una entrevista. ¿Qué dijo el actor? En Unotv.com te compartimos los detalles.

¿Por qué Ernesto Laguardia se molestó con reportero?

En una entrevista con medios de comunicación, el actor, de 64 años, no quiso hablar con la prensa sobre la pelea entre Andrea Escalona y Galilea Montijo.

“¿Yo creo que estás fuera de época, no?”, dijo Ernesto Laguardia.

Sin embargo, el protagonista de “Alondra” se molestó con un reportero después de llamarlo “amigo” y preguntarle sobre el pleito en “Hoy”.

“Y no me llamo amigo, me llamo Ernesto Laguardia”, dijo el actor, de 64 años, con molestia.

A pesar de su carisma, al villano de las telenovelas no le gusta que le pregunten por su paso en el matutino de Televisa, en el cual estuvo por más de 10 años

¿Quién es Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia Longega es un actor, presentador de TV y actor de doblaje originario de la Ciudad de México. Actualmente, tiene 64 años.

Ver más

Su carrera se desarrolló dentro del mundo de las telenovelas. En 1987, el actor alcanzó las mieles del éxito con “Quinceañera”, la cual protagonizó junto a Adela Noriega.

Debido a su carisma y talento, Ernesto Laguardia se convirtió en uno de los artistas más queridos por el público. Algunas de sus telenovelas más famosas son:

“Flor y canela”

“ Los parientes pobres “

“ “La sonrisa del diablo”

“ Alondra “

“ “Mi querida Isabel”

“ Amigos por siempre “

“ “Mundo de fieras”

“ Amor real “

“ “Amarte es mi pecado”

Asimismo, el actor quiso probar suerte como conductor, por lo que llegó a “Hoy”, donde estuvo por más de 10 años, así como en “Teletón”.

Ernesto Laguardia se mantiene en el gusto de los televidentes, quienes lo recuerdan por su papel de villano en “Corona de Lágrimas” y por su doblaje en la película “Bolt”, de Disney.