“Es muy doloroso, hay mucho que aprender”: Omar Chaparro revela que le fue infiel a su esposa

A pesar de que Omar Chaparro asegura que actualmente su relación con su esposa, Lucía Ruiz “La Mojarrita”, es la mejor, el comediante reveló que hace tiempo le fue infiel, algo que cambió por completo la perspectiva de su matrimonio.

Omar Chaparro y “La Mojarrita”, como es conocida Lucía Ruiz, están casados desde hace 21 años y a lo largo de su relación han tenido que enfrentar obstáculos que los hace valorar su unión, tal como lo fue la ocasión en que Omar engañó a su esposa y se lo confesó.

Sin ahondar en detalles, el comediante compartió en una entrevista con Isabel Lascuráin que alguna vez le fue infiel a la madre de sus hijos, algo que hoy considera un “error” porque para ambos fue algo muy doloroso, pero que también les sirvió para darse cuenta del gran amor que ambos se tienen.

“Sí (le fui infiel), me equivoqué, pero cuando conoces la sombra de tu pareja y cuando le enseñas tu sombra al otro y a pesar de eso lo ves a los ojos y le dices ‘te amo’ y vamos juntos… porque evidentemente yo no soy el mismo Omar de hace muchos años, de cuando me equivoqué”

Dijo el actor en una entrevista