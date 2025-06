¿Es real? Se viraliza llamada de Fofo Márquez donde suplica ayuda

GENERANDO AUDIO...

No se conoce la veracidad de la llamada. Foto: FGJEM

Una presunta llamada grabada se volvió viral en redes sociales tras mostrar al influencer Rodolfo “Fofo” Márquez hablando desde prisión, entre llanto y desesperación, sobre “el infierno” que asegura estar viviendo en el penal de Barrientos, donde permanece recluido por tentativa de feminicidio.

Recientemente, el influencer español Dominguero (amigo cercano de Fofo) subió un clip de la llamada donde se habla de dicho sufimiento; cabe destacar que al momento, el video fue eliminado de la cuenta de la celebridad web; no obstante este fue recuperado y viralizado en TikTok.

En la grabación se observa a Dominguero dentro de su auto, contestando una llamada que puso en altavoz. Al otro lado de la línea, una voz debilitada clama: “Ya no aguanto, me quiero morir”; se trata del Fofo.

Tortura, extorsión y abuso: revela vivir Fofo Márquez en llamada

En la conversación, Márquez denuncia que ha sido golpeado, torturado y extorsionado dentro del penal. Afirma que al principio le pedían dos millones de pesos para dejarlo en paz, pero la cifra ya subió a cinco. “Me colgaron sin ropa, me dejaron sin nada y me golpearon”, relató.

Si bien Fofo Márquez dice en llamada que sabe que actuó mal, destaca que “ya fue mucho lo que esta viviendo”

Asegura además que ha sido víctima de un intento de contagio de hepatitis, que le dislocaron un hombro y que, a pesar de existir una orden judicial para que no sea agredido, nadie respeta la autoridad del juez. “Aquí nadie obedece a nadie. No soy delincuente, lo que hice estuvo mal, pero esto es demasiado”.

En un último fragmento, Fofo revela que fue víctima de abuso por parte de otro interno y suplicó ayuda a su amigo, quien le respondió que no puede sacar esta información al público. “Solo quiero que alguien me ayude. Ya no quiero seguir”.

Hasta el momento, no se ha confirmado la autenticidad de la llamada, y no existe un pronunciamiento oficial que respalde las declaraciones atribuidas a Rodolfo Márquez. Por ahora, el influencer Dominguero no ha abordado públicamente el contenido del video, y su perfil en redes continúa enfocado en promocionar un proyecto personal, además de compartir contenido relacionado con memes del “Juego del Calamar”.

