Escándalo en Baja Beach Fest: Natanael Cano golpea a su DJ

GENERANDO AUDIO...

Natanael Cano. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La noche de cierre del Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, terminó en polémica luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos que muestran al famoso cantante Natanael Cano agrediendo físicamente a su DJ y rompiendo su equipo en pleno escenario.

El cantante de corridos tumbados, quien suele encontrarse envuelto en polémicas, se presentaba como uno de los actos más esperados de la jornada junto a El Malilla. Sin embargo, las fallas técnicas durante su show desataron un momento de tensión que rápidamente se volvió viral.

Video: Natanael Cano golpea a DJ en Baja Beach Fest

En múltiples grabaciones captadas por los asistentes, se observa que Natanael Cano, vestido con una playera sin mangas, se molesta cuando suena una canción incorrecta justo al iniciar un tema. El artista se voltea hacia su DJ, lo insulta y, posteriormente, lo golpea en varias ocasiones.

Mientras esto ocurría, parte del público aplaudía al ritmo de una ola coreando “¡Eso Nata!”, alentando la agresión. Cano también arremetió contra otros miembros de su equipo, y minutos más tarde subió al escenario la laptop del DJ para destrozarla frente a todos, generando ovaciones de algunos y rechazo de otros.

La situación recordó a usuarios un incidente similar protagonizado por Luis Miguel años atrás, lo que llevó a algunos usuarios en redes a llamarlo “tan rockstar como él”.

Tras el altercado, Natanael presumió sus nudillos frente a las cámaras, burlándose de lo ocurrido. Incluso, en lugar de ofrecer una disculpa, publicó este lunes un video haciendo una seña obscena, lo que reavivó las críticas en redes.

Hasta el momento, no se ha identificado al DJ agredido y el equipo del festival no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]