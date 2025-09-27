Los escándalos de Julión Álvarez: del señalamiento en EE. UU. a la detención de su padre en Campeche

GENERANDO AUDIO...

Los escándalos de Julión Álvarez. Foto: AFP

Julión Álvarez, conocido como “El Rey de la Taquilla”, ha construido una de las carreras más sólidas dentro de la música regional mexicana. Sin embargo, a lo largo de los últimos años su nombre ha estado ligado no solo a los escenarios, sino también a diversas controversias y señalamientos que han puesto a prueba su trayectoria artística.

El más reciente capítulo involucra a su familia directa, el jueves 25 de septiembre de 2025, el padre del cantante, César Álvarez Villalpando, fue detenido en Campeche junto con tres personas más por presunta portación ilegal de armas de fuego y por viajar en una camioneta con reporte de robo.

Durante la revisión al vehículo se encontraron varias armas:

Una pistola Beretta calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos.

Una Taurus calibre 9 mm abastecida con 10 cartuchos.

Una Pietro Beretta calibre .380 con dos cargadores y 14 cartuchos.

La detención derivó en que los cuatro sujetos quedaran a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en un caso que generó gran eco mediático por la relación directa del detenido con el cantante chiapaneco.

La sombra de la lista negra en Estados Unidos

No es la primera vez que Julión Álvarez se ve envuelto en polémicas, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de personas sancionadas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el intérprete de “Te hubieras ido antes” habría fungido como presunto prestanombres de Raúl Flores Hernández, “El Tío”, señalado como operador con conexiones en el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La inclusión en esa lista negra tuvo graves repercusiones, le revocaron la visa estadounidense, se congelaron sus cuentas y se le prohibió realizar negocios con entidades financieras de ese país; su carrera, acostumbrada a giras multitudinarias en EE. UU., quedó entonces severamente limitada.

Tras varios años de defensa legal, en mayo de 2022 Julión logró que su nombre fuera retirado de la lista de la OFAC. El propio cantante celebró públicamente el fallo, asegurando que fue como una “liberación emocional” después de vivir bajo el escrutinio y las restricciones que enfrentó desde 2017, con ello recuperó la posibilidad de viajar y trabajar en Estados Unidos, lo que muchos consideraron un nuevo comienzo para su carrera.

Nuevos tropiezos con la visa

Sin embargo, en mayo de 2025 la polémica volvió a alcanzarlo, cuando se reportó que su visa fue nuevamente cancelada, lo que lo obligó a cancelar un concierto masivo en Texas que esperaba reunir a más de 50 mil asistentes.

El cantante explicó entonces que sí había conocido a Raúl Flores Hernández, aunque aseguró que solo fue en un contexto empresarial y negó vínculos con actividades ilícitas. Aun así, la medida de las autoridades migratorias estadounidenses volvió a sacudir su imagen pública.

Un historial marcado por la polémica

Aunque Julión Álvarez ha reiterado en múltiples ocasiones su inocencia y ha procurado mantener su carrera activa con presentaciones en México y Latinoamérica, los señalamientos de Estados Unidos y ahora la detención de su padre en Campeche muestran cómo su vida artística ha estado acompañada por episodios legales y mediáticos que trascienden el terreno musical.

La detención de César Álvarez Villalpando se suma a esta cadena de controversias que, aunque no directamente relacionadas con el cantante en términos legales, mantienen a Julión Álvarez en el ojo público por motivos que van más allá de su música.