España no acudirá a Eurovisión “si Israel continúa en el festival”

El cantante Johannes Pietsch en Eurovisión.

España no participará en Eurovisión 2026 “si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza”, anunció este martes RTVE, la corporación pública responsable de elegir al representante español en el certamen europeo.

La postura fue revelada en un comunicado oficial, donde se advierte que la decisión final dependerá de lo que resuelva la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en su próxima asamblea general, programada para diciembre.

¿Por qué España condiciona su participación?

RTVE dejó claro que, de mantenerse la emisora israelí KAN como parte del concurso, España abandonaría Eurovisión por primera vez en su historia.

“En el caso de que los miembros de la UER decidan mantener a la KAN israelí en la competición, RTVE tendría que materializar la amenaza de abandonar el concurso por primera vez en la historia”, comunicó la televisora.

La presión hacia la UER ocurre mientras se intensifican las críticas internacionales por la ofensiva militar israelí en Gaza. España es el primer país del llamado grupo “Big Five” que se plantea un boicot. Este grupo, que también incluye a Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, accede directamente a la final de Eurovisión por ser los principales financiadores del certamen.

Otros países ya han alzado la voz

La posición española sigue el ejemplo de países como Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que también han advertido que no enviarán representantes si Israel sigue participando.

No obstante, la postura de España tiene mayor peso político y simbólico, al formar parte del núcleo financiero del festival.

El gobierno español ya lo había anticipado

La decisión de RTVE se alinea con declaraciones recientes del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien dijo esta semana en entrevista con RNE:

“Hay que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión. Y si eso no ocurre, España no debe participar”. Ernest Urtasun, Ministro de Cultura

Además, tras la edición 2025 del certamen, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había expresado que Israel no debía seguir participando, dadas las acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza.

España: una de las voces más críticas en la UE

Desde que España, junto con Irlanda y Noruega, reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024, ha mantenido una postura firme frente al conflicto en Medio Oriente.

Este domingo, la Vuelta Ciclista a España tuvo que suspender su última etapa por una masiva protesta propalestina en Madrid, que reunió a unas 100 mil personas, según reportes de la Delegación del Gobierno.

¿Qué sigue para Eurovisión?

La próxima asamblea general de la UER, que se celebrará en diciembre, será clave para definir el futuro del certamen y sus participantes. Si la organización opta por mantener a Israel, España estaría lista para abandonar el concurso por primera vez desde su debut en 1961.