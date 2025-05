GENERANDO AUDIO...

La situación migratoria de Espinoza Paz ha generado especulaciones en redes sociales; su equipo confirmó que el cantante no tiene visa para Estados Unidos desde hace tres años. Su caso despertó interés sobre la razón por la que el intérprete de regional mexicano no puede ingresar a ese país, a días de que Julión Álvarez informara que le cancelaron su visa.

¿Espinoza Paz tiene visa para Estados Unidos? Esto dice su equipo

La condición migratoria de Espinoza Paz fue tema de discusión tras un reporte en redes sociales que sugería que al cantante se le había negado la visa de trabajo y de turista para ingresar a Estados Unidos hace unos meses. Sin embargo, su equipo desmintió esa versión.

De acuerdo con Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, quien difundió inicialmente el rumor, sostuvo comunicación directa con el cantante y su equipo para aclarar los hechos.

“Acabo de hablar con gente de Espinoza Paz y con él mismo y me comentan que no tienen visa desde hace tres años, no tres meses y que este tema nada tiene que ver con las nuevas políticas de relaciones exteriores”

También señaló que el caso del intérprete de “El próximo viernes” no está vinculado con expresiones musicales relacionadas con el narcotráfico, como ha ocurrido con otros artistas:

“El tema es otro y cada cierto tiempo está haciendo el trámite para poder obtener una visa de trabajo y de turista, esto no es reciente”

Aunque Espinoza Paz no ha hecho declaraciones públicas, Chamonic sostuvo que su información proviene de una fuente directa: el propio cantante y su equipo de trabajo. Confirmó que no cuenta con el documento migratorio desde hace aproximadamente tres años.

Otros cantantes mexicanos sin visa para Estados Unidos

Además de Espinoza Paz, otros artistas del género regional mexicano han enfrentado problemas migratorios. Entre ellos, Lorenzo de Monteclaro, Julión Álvarez y Los Alegres del Barranco, quienes han cancelado presentaciones en Estados Unidos.

Lorenzo de Monteclaro no pudo cumplir con conciertos programados en Texas los días 23, 24 y 25 de mayo, debido a que no recibió la aprobación a tiempo de su documentación. Según el propio cantante, no se trató de una revocación, sino de un retraso administrativo.

En el caso de Julión Álvarez, su visa de trabajo sí fue revocada, lo que lo obligó a cancelar una presentación en Texas de último momento. Hasta ahora, no se ha emitido una explicación oficial sobre esa decisión.

Los Alegres del Barranco también enfrentan una situación migratoria complicada. Su visa fue cancelada tras un concierto en el que se proyectaron imágenes de líderes del narcotráfico, lo cual derivó en un proceso legal en México. Este incidente ocurrió en marzo y tuvo consecuencias en sus actividades en el extranjero.

