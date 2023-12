Esposa de Bruce Willis celebra aniversario de bodas ante el deterioro del actor

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, celebró su aniversario de bodas ante el deterioro de salud del actor y compartió una dulce publicación en sus redes sociales para celebrar su aniversario 16 como pareja.

Emma Hemming rindió una especie de homenaje al actor en su cuenta de Instagram, quien continúa luchando contra la demencia frontotemporal.

“16 años con este hombre especial”, escribió la ex modelo, de 45 años, en una publicación que compartió en su cuenta, acompañada de dos fotografía de la pareja.

Emma Heming celebró su aniversario con Bruce Willis compartiendo dos imágenes en las que ambos aparecen abrazados, con lentes oscuros y disfrutando de un día soleado.

“Mi amor y adoración por él solo crece”, también se lee en le mensaje con el que acompaña las tiernas fotos.

Esposa de Bruce Willis celebra su aniversario

La modelo no perdió la oportunidad para expresar el amor que siente por su esposo, después de 16 años de iniciar una relación amorosa.

Los dulces mensajes de la esposa de Willis llegan un mes después de que ella reconoció los desafíos personales que ha enfrentado luego del diagnóstico de demencia frontotemporal que padece Bruce.

“Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen”, escribió en un artículo para el Sunday Paper de Marie Shriver que se publicó en noviembre. “Cuando puedo salir a caminar para aclarar mi mente, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacerlo”, explicó la empresaria, que se casó con Willis en marzo de 2009.

Recientemente la exmodelo, que tiene dos hijas con el protagonista de “Duro de matar”, asistió al programa estadounidense “Today” para hablar de la enfermedad de Bruce Willis, durante la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, en donde comentó lo difícil que ha sido para el actor y su familia lidiar con el diagnóstico.

“Es duro para la persona diagnosticada. También es duro para la familia. (…) Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”, expresó la modelo de 45 años.

Así se conocieron Bruce Willis y Emma Heming

Fue en el 2005 cuando Bruce Willis y Emma Heming se conocieron en el gimnasio de su entrenador mutuo Gunnar Peterson, de acuerdo con varios medios especializados, quienes indicaban que la actriz británica de 44 años estaba comprometida con el empresario estadounidense Brent Bolthouse.

Pero dos años más tarde se volvieron a reencontrar y para ese entonces, Emma y su prometido habían terminado la relación, después se hizo amigo de Bruce y luego empezaron un romance que aún hoy se mantiene.

En 2020, en una entrevista con la revista People, Bruce Willis contó que la primera vez que vio a Emma para él fue “amor a primera vista”. “Ella estaba sorprendida de lo encantador y divertido que era. Yo ya estaba enamorado de ella”, contó el actor.

La primera vez que se les vio en público fue en 2008 durante el estreno de la película “What Just Happened?” y un año después se casaron en una ceremonia en la casa que comparten en las Islas Turcas y Caicos; su debut como pareja casada fue en la alfombra roja del Met Gala de ese año.

Se mantienen juntos durante la enfermedad del actor

La familia de Bruce Willis anunció en marzo de 2022 que dejaría de actuar después de que le diagnosticaran afasia, que se define como un trastorno cerebral que afecta la comprensión del habla y el lenguaje.

Un año después, la familia, que también incluye a las tres hijas de la estrella de cine con su ex esposa Demi Moore, anunció que su afasia se había convertido en demencia frontotemporal. “Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, dijeron en un comunicado en el sitio web de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal.

Durante todo este proceso, la actriz británica ha estado informado sobre el estado de salud de su esposo con la esperanza de encontrar una cura y también ha tenido que desmentir los rumores sobre de que su ex Demi Moore se fuera a vivir con ellos para pasar los últimos días del actor.