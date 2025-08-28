Esposa de Bruce Willis revela la “decisión más difícil” que ha tomado por la demencia del actor

GENERANDO AUDIO...

Bruce Willis y su esposa Emma Heming. Foto: AFP

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, reveló la “decisión más difícil” ante la demencia que sufre el actor, que es trasladarlo a una casa donde todas sus necesidades sean atendidas, las 24 horas del día.

La modelo y actriz británica, de 47 años, señaló esto durante una entrevista con Diane Sawyer, en la que relató este proceso por el que tuvo que pasar, pues algunos aspectos de su relación tuvieron que cambiar.

La esposa de Bruce Willis dijo que el actor, a raíz de su padecimiento, evidentemente fue cambiando, algo que contrastaba mucho, pues su forma de ser siempre era de risueño y le gustaba hablar, pero eso cambió, ya que su actitud era la de una persona seria e incluso un tanto apartada, de ahí que, entre otras situaciones, la permanencia en casa tuvo que cambiar.

La “decisión más difícil” de la esposa de Bruce Willis

Emma Heming comentó que luego de analizarlo tuvo que recurrir a una decisión complicada, la de llevar a su marido a otra casa, una donde fuera atendido todo el tiempo y que además tuviera las condiciones que por su condición requería.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar: llevar a Bruce a una segunda casa, de una sola planta, donde pudiera recibir cuidados constantes. Yo desayuno y ceno cada día con él.” Emma Heming

Un ejemplo por el que ella contó que dicha decisión se tomó, fue que se dejaron de tener reuniones en su hogar (como pijamas de sus niñas), pues notó que al actor le molestaba mucho el ruido:

“Aprendí que el ruido lo agobia, así que dejé de organizar reuniones en casa. Ya no había fiestas de pijamas ni juegos con amigas para las niñas. Aislé a toda la familia, y eso fue por protegerlo.” Emma Heming

Conexión emocional fuerte

A pesar de lo complicada que se volvió la situación, la esposa de Bruce Willis señaló que su amor por el actor sigue intacto, pues de hecho siente esa conexión con él, cuando el actor le sonríe:

“Sé que me reconoce. Cuando estamos con él, se ilumina. Nos toma de la mano, le damos besos, abrazos y él responde. Eso es todo lo que necesito.” Emma Heming

Emma Heming y Bruce Willis tiene una matrimonio de 16 años, luego de haberse casado el 21 de marzo de 2009, en las islas Turcas y Caicos.

Bruce Willis fue diagnosticado en 2022

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en marzo de 2022, una enfermedad que afecta las habilidades del lenguaje; sin embargo, casi un año después, su familia compartió un diagnóstico más preciso; el actor padece demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad que afecta a las áreas del cerebro asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal engloba a un conjunto de enfermedades caracterizadas por la degeneración progresiva de los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Estas regiones juegan un papel fundamental en la modulación de la personalidad y la conducta, la toma de decisiones, el procesamiento de las emociones y el lenguaje, según la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

Síntomas de esta enfermedad

Cambios conductuales

Conducta social cada vez más inapropiada

Pérdida de empatía y otras habilidades interpersonales, como tener sensibilidad a los sentimientos de los demás

Falta de juicio

Pérdida de la inhibición

Falta de interés (apatía), que puede confundirse con depresión

Conducta compulsiva repetitiva, como golpear, aplaudir o golpear los labios

Una disminución en la higiene personal

Cambios en los hábitos alimenticios, generalmente comiendo en exceso o teniendo una preferencia por los dulces y los carbohidratos

Comer objetos no comestibles

Deseos compulsivos de llevarse cosas a la boca

Problemas del habla y de lenguaje

Dificultad creciente para usar y entender el lenguaje escrito y hablado

Problemas para encontrar la palabra correcta para usar en el habla o para nombrar objetos

Dificultad para nombrar cosas, reemplazando una palabra específica con una general, como “eso” en lugar de “pluma”

No saber más el significado de las palabras

Tener un habla vacilante que puede sonar telegráfica

Cometer errores en la construcción de frases

Trastornos del movimiento