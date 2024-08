Esta es la lista musical del verano de Barack Obama, incluye a Bad Bunny

Barack Obama y Bad Bunny. Foto: AFP

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, sacó su lista con sus canciones del verano e incluye interpretes como Charli XCX, Sting, Billie Eilish y Bad Bunny.

El exmandatario publicó su lista del verano en su cuenta de Instagram, donde aseguró que estas son “algunas canciones que he estado escuchando últimamente, y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica”.

Bad Bunny en la lista de Barack Obama

Bad Bunny vuelve aparecer en la lista de canciones favoritas de Barack Obama, ya lo hizo en 2022 con “Tití me preguntó”, ahora el “conejo malo” lo hace con “Perro negro”.

“Perro Negro” de Bad Bunny con Feid fue incluida en la lista del expresidente Barack Obama de sus canciones favoritas del verano.

La canción es un homenaje a la discoteca más célebre y con más historia de Medellín. En los años 60 fue un bar de buenas y malas muertes, en la Plaza Cisneros del Barrio Guayaquil. Lo que antes era un lugar de cantantes, en 2017 resurgió como un club de puro reguetón con los Djs Blazheka y AC.

¿Qué otras canciones vienen en la lista de Barack Obama?

Además de Bad Bunny, la lista incluye temas de Sting, Billie Eilish, H.E.R, Norah Jones, Etta James, Bob Dylan, Bob Marley y Beyoncé.

Aquí la lista completa: