Estafan y dejan plantado a Yulay con ayuda para damnificados de Acapulco

El youtuber Yulay denunció que fue estafado con 50 mil pesos que dio como anticipo de la renta de cuatro máquinas para sacar escombro y las cuales llevaría durante una semana a Acapulco, Guerrero, para ayudar los damnificados por el huracán Otis que pegó en el puerto como categoría 5.

A través de un video, Yulay contó que había contactado a una persona para la renta de cuatro maquinas por una semana para ayudar con las labores de remoción de escombros y limpieza en las colonias populares de Acapulco.

Confesó que se “confió” en darle el dinero de anticipo, pues nunca pensó que alguien se aprovecharía de la situación. La persona nunca llegó al punto acordado y lo dejó plantado.

El youtuber envió un mensaje al estafador y le pidió que regresara el dinero para que él pudiera continuar con la misión de ir a ayudar a la gente más necesitada de Acapulco.

“Espero, el carnal, no más devuélvenos el dinero y ya no hay problema, hermano, ahí nosotros nos encargamos de rentar las máquinas por otro lado, no seas gacho, esta ayuda es para Acapulco, no para ti”.

Dijo Yulay.