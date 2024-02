¿Se quedó pelona? Estilistas “queman” el cabello y las extensiones de Yeri Mua; así reacciona

Yeri Mua reveló que, al intentar hacerse una cambio de look, sus estilistas terminaron por quemarle su cabello. Triste, pero consiente de que le puede pasar a cualquiera influencer, aseguró comprender el accidente; sin embargo, no se siente cómoda, con el cabello destrozado y corto.

A través de una serie de declaraciones, las estilistas y Yeri Mua informaron qué fue lo que pasó y por qué se quemó el cabello de la influencer.

“Digamos que el fleco fue lo que se salvó. De cabello sólo me quedo esto. Ósea literal me alcanza para hacerme dos pequeñas coletitas. El problema es que mi cabello quedó muy cortito, muy quemado. Estos mechones están muy cortos y quemados. No me gusta el cabello corto, me es muy difícil para mí, verme así”.

Yeri Mua