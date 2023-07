Esto es lo más visto en la semana en Netflix: “Sniper: Assassin’s End” y “The Witcher”

Lo más visto de Netflix del 30 de junio al 6 de julio. Foto: Sony Pictures-Netflix

Netflix es la plataforma de streaming con más suscriptores de México, según datos de Statista. Para saber cuáles son las películas y series más vistas en esta alternativa, el portal FlixPatrol ofrece lo más visto de la semana del 30 al 6 de julio.

Las películas más vistas de la semana en Netflix (del 30 al 6 de julio)

La película más vista de la plataforma fue “Sniper: Assassin’s End“, una cinta que está acaparando el interés de los internautas.

“El francotirador de operaciones especiales Brandon Beckett es el principal sospechoso del asesinato de un dignatario extranjero en la víspera de la firma de un acuerdo comercial de alto perfil con los Estados Unidos. Beckett, que escapa por poco de la muerte, se da cuenta de que puede haber un agente oscuro trabajando dentro del gobierno y se asocia con la única persona en la que puede confiar: su padre, el legendario sargento de francotiradores. Thomas Beckett. Ambos Becketts huyen de la CIA, mercenarios rusos y Lady Death, una asesina entrenada por Yakuza con habilidades de francotirador que rivaliza con ambos francotiradores legendarios.”

Sniper: Assassin’s End

The Silencing

Old Henry

Fantasy Island

Extraction 2

Making It Up

The Last Stand

Unknown: The Lost Pyramid

Are We There Yet?

Ghosts of the Abyss

“The Silencing” también se encuentra entre las destacadas de lo más visto de Netflix en el apartado de “Películas”.

Las series más vistas de la semana en Netflix (del 30 al 6 de julio)

“The Witcher” fue la serie más vista de la semana, acompañada de “The Surrogacy“, que ocuparon los puestos más relevantes del ranking.

Por otra parte, se destaca que “Old Henry” fue otra de las series que ocupó puestos medios, mientras que “Celebrity” la acompaña por detrás en la lista en esta semana del 30 al 6 de julio.

The Witcher

The Surrogacy

Is It Cake?

Celebrity

See You in My 19th Life

Perfil falso

Black Mirror

The Good Bad Mother

Doom at Your Service

Our Planet

Lo más visto por día en Netflix: series

Aunque “The Witcher” fue la serie más vista de la semana, otras series como “ Is It Cake?” y “See You in My 19th Life” también mantuvieron a sus audiencias fieles durante toda la semana.