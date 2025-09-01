“Esto ya atravesó niveles de violencia”: amenazan de muerte a Yeri Mua

GENERANDO AUDIO...

Yeri Mua buscará proceder legalmente. Foto: Getty Images

La cantante e influencer veracruzana Yeri Mua, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, responsabilizando directamente al creador de contenido Lonche de Huevito y a su comunidad de fans conocida como Fuerza Especial de Simios (F.E.S.).

Mediante X e Instagram, la “Bratz Jarocha”, compartió videos, capturas de pantalla y mensajes, donde usuarios encapuchados y armados la amedrentaban tanto a ella como a su familia; dentro de estos mensajes intimidantes, los usuarios precisaban que “había mucho F.E.S y Loche para rato”.

También se compartió la foto de una presunta narcomanta donde le advertían que “si se presentaba en el show del 14 de septiembre en Tijuana sería su último espectáculo; más tarde se supo que era fake.

En los contenidos compartidos, un hombre encapuchado exhibe una espada mientras amenaza: “Hasta tus p*nch*s perr*s te voy a matar, maldita perr*”. Yeri Mua acompañó el video con un mensaje claro: “Por favor, guarden capturas de todo”, llamando a sus seguidores a documentar la situación ante la gravedad de los hechos.

Yeri Mua pide ayuda a Claudia Sheinbaum y busca proceder legalmente

La situación escaló cuando la influencer informó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las amenazas que ha recibido; para ello, Yeri Mua, la etiquetó en un video donde expresa la situación:

“Buenos días, manas, lo que les quiero decir que sí, estoy impactada. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S. por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí. No creo que me pase nada porque son una bola de chamacos, pero en México es ilegal poner mantas amenazando a personas de muerte. Ya voy a empezar a llamar a mis abogados porque esto ya atravesó niveles de violencia”.

La intérprete de “Morrita” señaló que los ataques iban más allá de las amenazas virtuales, haciendo referencia a posibles nexos con el narcotráfico y criticando la forma en que los seguidores de Lonche actuaban como un “cártel”:

“No tengo miedo, si algo me pasa, será porque esta gente es mala, pero manas, por favor, hagan ruido con las autoridades. Nunca había vivido que pusieran mantas amenazando de muerte, feminicidio, esto no es normal. Investíguenlo, abran una carpeta de investigación, que vean qué nexos tiene este niño con cosas raras o gente peligrosa”.

Dentro de los videos recuperados de las historias, diversos integrantes de la F.E.S. han amenazado nuevamente a Yeri Mua en comentarios.

A pesar de la tensión, Yeri Mua aseguró que no cancelará sus presentaciones, reafirmando su determinación: “Si me muero, sería leyenda. No le debo nada a este pen*”#%#$%, ni respeto, ni disculpas, ni una p$%a m%R$e”.

¿Por qué dicen que Lonche provocó las amenazas a Yeri Mua?

El conflicto surgió tras una fiesta en yate en Miami el 24 de agosto, donde Yeri Mua y Lonche coincidieron con otros influencers. Posteriormente, la influencer reveló una supuesta infidelidad del streamer, lo que derivó en una serie de amenazas y acoso por parte de sus fans.

Lonche respondió negando cualquier implicación en las amenazas y aclaró que su comunidad actúa de forma autónoma. Asimismo, anunció que emprenderá acciones legales por difamación en Estados Unidos, si Yeri Mua continúa con sus declaraciones públicas en su contra.

