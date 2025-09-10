GENERANDO AUDIO...

Conmovedor momento de Aarón Mercury y su mamá. Foto: Getty

Un conmovedor momento de Aarón Mercury y su mamá en “La Casa de los Famosos” enmarcó la tradicional Noche de Cine, en este programa. La inesperada visita sorpresa se dio mientras se hacía la dinámica de “Congelados”, la cual se realizó por primera vez en esta edición.

Pero, no fue todo, pues la presencia de Doña Nancy también sirvió para platicar con el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo, quien tuvo un momento intenso con Aaron Mercury, pues le dijo que no era fan del influencer, y aunque que lo consideraba un buen jugador, lo criticó por la situación incómoda en la sala al encontrar su ropa interior.

El reencuentro entre Aarón Mercury y su mamá

El conmovedor momento de Aarón Mercury y su mamá en “La Casa de los Famosos” comenzó justo cuando la “jefa” le dijo a los habitantes “congelados”. Así, cada uno de ellos tomó la pose que quiso, para ya no moverse. Segundos después ingresó Doña Nancy, quien también pidió que nadie se moviera y que siguieran con la dinámica, incluso su hijo:

“No te muevas (Aarón). Estoy muy orgullosa de ti. Sabes que desde hace 24 años te amo mucho, de verdad eres maravilloso. Lo estás haciendo medianamente bien ‘dices’. Eres lo mejor que me ha pasado.” Mamá de Aarón

Así, con lágrimas en el rostro, Doña Nancy le reiteró a Aarón que siempre estará a su lado, como lo ha hecho desde hace 24 años. Luego de unos besos de despedida se levantó para despedirse.

Palabras de agradecimiento y despedida

Además del conmovedor momento de Aarón Mercury y su mamá en “La Casa de los Famosos“, Doña Nancy también aprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras de aliento al resto de los habitantes:

“Todas, todos, de verdad increíbles, son maravillosos, merecen todo lo que les está pasando, son increíbles y disfrútenlo. Luchen todos hasta el final.” Doña Nancy

Mamá de Aarón habla con Facundo

Luego de dos muy breves, pero emotivos minutos, Doña Nancy salió de la habitación y llegó al set donde estaban los conductores, incluyendo a Facundo, con quien habló y él aclaró lo que de verdad piensa de Aarón: