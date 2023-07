¡Como reina! Estrella Veloz confiesa que despilfarraba su dinero tras salir de “La Academia”

Así como Carlos Rivera alguna vez reveló lo que hizo con su premio de “La Academia”, ahora es Estrella Veloz, integrante de la primera generación, quien confiesa que despilfarró el dinero que ganó después de que la fama le sonriera tras su paso por el reality musical.

Estrella Veloz compartió la misma generación con Myriam Montemayor, Víctor García, Toñita y Yahir. A años de distancia de su participación, la cantante detalló que malgastó el dinero que ganó durante sus primeros años en los escenarios.

La exacadémica que quedó en el octavo lugar de su generación habló sobre las malas decisiones financieras que tomó cuando comenzó a ganar dinero después de su participación en el reality y reconoció en el programa “Historias hechas canciones”, de Nayo Escobar, que llegó a caer en el despilfarro.

“La vida me sonríe a través de ‘La Academia’, soy elegida para formar parte de un proyecto que partió durísimo en 2002 y empecé a ganar dinero que en ese tiempo a mí se me hacía ¡muchísimo dinero!, nunca imaginé que iba a ganar ese dinero, pero (por) falta de educación financiera (…) yo despilfarré el dinero”

La intérprete agregó que incluso pasó por muchos años por el círculo vicioso de cantar, cobrar, invertir y perder. Dijo que por su inexperiencia se metió en un fraude e instrumentos de inversiones que al final de cuentas la hicieron perder grandes sumas.

“Si no sabes manejar 100 pesos, menos vas a saber manejar un millón, y es lo que me estaba pasando a mí, no entendía cómo manejar el dinero”

Estrella Veloz