“Frankenstein” de Guillermo del Toro: fecha de estreno en cines y Netflix

El estreno de “Frankenstein”, del director Guillermo del Toro, será el jueves 23 de octubre de 2025 en las sales de cine de México así lo confirmó Netflix en sus redes sociales, este primero de octubre.

Para evitar confusión, la cuenta de Netflix en X, de Estados Unidos, también señaló que el estreno en los cines de aquel país será antes que en México, o sea el 17 de octubre.

¿Cuándo es el estreno de “Frankenstein” en Netflix?

Esta misma plataforma de streaming anunció que la fecha de su estreno está programada para el viernes 7 de noviembre de este año.

Cabe recordar que, en 2007, Guillermo del Toro anunció su interés en adaptar la historia de Frankenstein, pero fue hasta el 12 de febrero de 2024 que la etapa de rodaje comenzó en Toronto, Canadá. Y ahora, en unos días será el estreno de “Frankenstein”.

¿De qué trata “Frankenstein”, de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro, ganador de varios premios Oscar, dirige esta adaptación del clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura durante un monstruoso experimento que acaba siendo la perdición tanto del creador como de su desdichada creación.

La película de Del Toro está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, donde el doctor Pretorious (Christoph Waltz) necesita encontrar al Monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).

Reparto de la película “Frankenstein”