Estrenos de 2023: éstas son las películas más esperadas del año

El 2023 se espera sea un año en el que los cines se recuperen por completo del duro golpe que la pandemia de coronavirus afectó a la industria. Tres grandes estrenos prepara Marvel, habrán películas con Barbies, Transformers, princesas de Disney, asesinos en serie, más el regreso de personajes emblemáticos de la pantalla grande como Willy Wonka, Indiana Jones, Ethan Hunt y John Wick.

Será un año con numerosas propuestas nostálgicas y otras más originales, para toda la familia, un público más adulto, secuelas y nuevas entregas de exitosas franquicias. Aquí te contamos cuáles son los estrenos más esperados del 2023 y sus fechas tentativas de lanzamiento.

Películas más esperadas del 2023

“Babylon”

Estreno 20 de enero

“Babylon” es uno de los próximos grandes estrenos de Hollywood, el director Damien Chazelle presenta un viaje al pasado, la película se ambienta en los orígenes de Hollywood para contar cómo la industria hizo la transición del cine mudo al sonoro, siguiendo la historia de una estrella que es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Protagonizan Margot Robbie, Brad Pitt y el mexicano Diego Calva.

“The Whale”

Estreno 27 de enero

Brendan Fraser es uno de los candidatos a Mejor Actor en la ceremonia del Oscar 2023 por su participación en la película de Darren Aronofsky “The Whale“. Basada en la obra de Samuel D. Hunter, la historia sigue a un hombre que pesa más de 250 kilos y que se esconde del mundo en su pequeño apartamento mientras se lamenta por la pérdida de un ser querido y las oportunidades perdidas que ha dejado atrás en su vida.

“Tár”

Estreno 27 de enero

Gracias a esta película Cate Blanchett ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia, es un filme dirigido por Todd Field, sigue a la mundialmente famosa directora de orquesta Lydia Tár, que está preparándose para grabar la sinfonía más importante de su carrera. Con su hija adoptiva como principal apoyo, la protagonista deberá enfrentarse a todos los obstáculos que se le presenten en su camino ascendente a la gloria musical.

“The Fabelmans”

Estreno 10 de febrero

“The Fabelmans” es la nueva película de Steven Spielberg, y una de las más personales de su carrera. El legendario director utiliza sus memorias de juventud y su amor por el cine para componer esta historia protagonizada por Michelle Williams y Paul Dano. La historia sigue a un niño llamado Sammy Fabelman, que descubre un secreto familiar y tendrá que lidiar con él a través del arte del cine.

“Ant-Man y La Avispa: Quantumanía”

Estreno 17 de febrero

Tras ayudar a salvar al mundo en “Vengadores: Endgame“, Ant-Man y la Avispa vuelven para una tercera aventura. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas forman parte del elenco de este esperado estreno; se incorpora a la historia: Jonathan Majors, a quien vimos en la serie “Loki” en el papel de Kang, el próximo gran villano de la franquicia.

“CREED III”

Estreno 3 de marzo

Michael B. Jordan encuentra su rival más complicado en Jonathan Mayors en la tercera entrega de la saga “Creed”. Ya sin Sylvester Stallone como padrino y con Jordan saltando a la dirección en sustitución de Ryan Coogler, Adonis Creed se enfrenta a un nuevo reto sobre el ring cuando conoce a otro luchador que amenaza con quitarle todo por lo que ha luchado.

“Scream 6”

Estreno 10 de marzo

Bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y Chad Villella como productor ejecutivo vuelve “Scream 6”, en el reparto encontramos a Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Hayden Panettiere, Courteney Cox, Dermot Mulroney y Jack Champion, no volveremos a ver a Neve Campbell.

“John Wick 4”

Estreno 24 de marzo

En 2023 recibiremos la cuarta entrega de John Wick, de nuevo Keanu Reeves en el papel de un asesino a sueldo sumergido en un mundo con sus propias normas y en el que intenta sobrevivir. Le acompañan Rina Sawayama, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Ian McShane, Natalia Tena y más.

“Super Mario Bros: La película”

Estreno 31 de marzo

La película basada en el exitoso videojuego de Nintendo “Mario Bros”, se estrenará en 2023 y seguirá las aventuras del famoso personaje a través de diferentes mundos y encontrándose con todo tipo de personajes icónicos.

“Guardianes de la Galaxia Vol 3”

Estreno 5 de mayo

El grupo de superhéroes de Marvel volverá para protagonizar una tercera aventura después de haber aparecido brevemente en “Thor: Love and Thunder”. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian y las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel vuelven a unirse para continuar sus aventuras por la galaxia en este filme, de nuevo a las órdenes de James Gunn y con nuevos rostros como los de Will Poulter y Maria Bakalova.

“Fast X” (Fast and Furious 10)

Estreno 19 de mayo

La saga de acción “Fast and Furious” estrena su décima entrega en 2023, con los personajes habituales realizados por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris, y Charlize Theron. Ademas Brie Larson, Jason Momoa, Daniela Melchor y Rita Moreno, entre otros se unirán a esta popular franquicia. El filme es dirigido por Louis Leterrier.

“La Sirenita”

Estreno 26 de mayo

“La sirenita” de Disney tendrá un remake dirigido por Rob Marshall, protagonizado por Halle Bailey como Ariel y Melissa McCarthy como Úrsula, y con canciones originales de Lin-Manuel Miranda.

“Indiana Jones y el llamado del destino”

Estreno 30 de junio

Indiana Jones volverá en 2023 para una quinta aventura liderada por Harrison Ford y dirigida por James Mangold, en el reparto de la película también se encuentran los actores Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson.

“Elemental”

Estreno 14 de julio

“Elemental” es una película de Pixar, la sinopsis dice: “En una ciudad en la que conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire, una joven llena de fuego y un tipo que fluye descubrirán lo mucho que tienen en común”.

“Misión Imposible 7: Sentencia mortal “, parte 1

Estreno 14 de julio

Tras conseguir su entrega más taquillera con “Misión Imposible: Fall Out”, la saga vuelve a la carga en 2023 con una séptima película. El filme está dirigido por Christopher McQuarrie (director de las anteriores entregas) y protagonizada por Tom Cruise como Ethan Hunt. También regresarán Rebecca Ferguson como Ilsa, Simon Pegg como Benji, Ving Rhames como Luther, Vanessa Kirby como Alanna y Henry Czerny como Eugene Kittridge, el que fuera jefe del FMI en la primera entrega de la saga.

“Barbie”

Estreno 21 de julio

Margot Robbie y Ryan Gosling son los protagonistas de la película “Barbie” la cual podría tener su estreno en julio de 2023, aunque no se ha revelado la sinopsis, Robbie dijo en un comunicado que la protagonista promueve “la confianza, la curiosidad y la comunicación durante la infancia, y empodera a los niños para imaginarse a sí mismos en roles aspiracionales, desde princesa hasta presidente”.

“Oppenheimer”

Estreno 21 de julio

Christopher Nolan vuelve a la gran pantalla con “Oppenheimer” una película histórica sobre el hombre que creó la bomba atómica. El director de “Tenet” se basa en un libro ganador del premio Pulitzer (‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin) para contar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, al frente del Laboratorio de Los Alamos y del proyecto Manhattan.

Cillian Murphy interpreta al protagonista, y le acompañan en el reparto Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Rami Malek, Florence Pugh, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan y Jack Quaid y más.

“El Exorcista”

Estreno 13 de octubre

“El Exorcista” tendrá una secuela tardía en 2023, regresa saltándose todos los derivados que se han estrenado durante las últimas décadas y centrándose en una historia directamente ligada al clásico de William Friedkin de los años 70. La película cuenta en el reparto con las actrices Ellen Burstyn y Leslie Odom Jr. El director es David Gordon Green, quien recientemente revitalizó la saga de “La noche de Halloween”.

“Dune: Parte 2”

Estreno 3 de noviembre

Denis Villeneuve dividió la ambiciosa novela de Frank Herbert en dos entregas, la primera se estrenó en 1984 y fue dirigida por David Lynch, la segunda parte de “Dune” llegará a los cines en 2023 y seguirá la historia con el reparto encabezado por Zendaya, Timothée Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling y más.

“Balada de pájaros cantores y serpientes”

Estreno 17 de noviembre

Tras el éxito de la saga de “Los juegos del hambre”, el universo se expande con “Balada de pájaros cantores y serpientes”, una secuela que se basa en la novela homónima de Suzanne Collins publicada en 2020. Rachel Zegler será la protagonista de esta película.

La historia se ambienta décadas antes de la llegada de Katniss Everdeen y se centrará en Coriolanus Snow, un ambicioso joven que terminará convirtiéndose en el tirano líder de Panem.

“Wonka”

Estreno 15 de diciembre

'WONKA' starring Timothée Chalamet releases in theaters one year from today.

Timothée Chalamet dará vida a Willi Wonka en el filme y contará la juventud del personaje, al que conocimos en las páginas de “Un mundo de fantasía” de Roadl Dahl. Tras la macabra película de 1971 con Gene Wilder, y ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ de Tim Burton en 2005 con Johhny Depp, esta película propondrá una versión musical y más fantasiosa que nunca.

Otras películas con fecha pendiente de estreno durante el 2023

“Magic Mike’s Last Dance”

La tercera entrega de “Magic Mike” con Channing Tatum será la última de la saga, en una despedida que ofrece un juego meta: como en la vida real, la idea de la película se traslada a los escenarios con un espectáculo teatral de striptease que prepara el protagonista con la ayuda de su nueva aliada, interpretada por Salma Hayek.

“Aquaman y el reino perdido”

El estreno de la película de “Aquaman 2” tuvo que ser retrasado por el pleito legal entre Johnny Depp y Amber Heard, pero ahora sí en 2023 tendrá su estreno con Jason Momoa encabezando el elenco.

La sinopsis oficial dice así: “Cuando se desata un poder antiguo, Aquaman debe forjar una alianza incómoda con un aliado poco probable para proteger la Atlántida y el mundo de una devastación irreversible”.

“Blancanieves”

Walt Disney Pictures estrenará en 2023 una adaptación de Blancanieves, una de sus princesas más importantes. La interpretará Rachel Zegler y Gal Gadot) interpreta a la madrastra.