Estrenos de abril 2023 en Netflix, Claro Video, Disney+ y Amazon Prime Video

Las plataformas de streaming no sólo ofrecen algunas de las películas más esperadas de la temporada vacacional, época que puedes aprovechar para ver las series que forman parte de los estrenos de abril 2023. En UnoTV.com te contaremos todo lo que se estrenará este mes en Netflix, Claro Video, Amazon Prime Video y Disney+.

Estrenos de abril 2023 en Netflix

Series

Bronca – 6 de abril

Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos. No te pierdas esta serie protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong en los estrenos de abril de 2023.

Transatlántico – 7 de abril

“Transatlántico” cuenta la historia de dos estadounidenses y sus aliados forman una rudimentaria operación de rescate en la Marsella de 1940 para ayudar a artistas, escritores y otros refugiados que huían de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

La Firma – 4 de abril

En este reality, jóvenes artistas latinos deben impresionar a leyendas del mundo de la música como Yandel, Rauw Alejandro, Tainy, Nicki Nicole y Lex Borrero para firmar el contrato de su vida. No te pierdas este show que junta a reguetoneros famosos en los estrenos de abril de 2023.

Queenmaker – 14 de abril

Tras un trágico accidente, una asesora de imagen usa su talento para transformar a una abogada en la futura alcaldesa de la ciudad… y acabar con sus antiguos jefes. Si estás buscando un dorama en la cartelera del mes, “Queenmaker” es una de las opciones que debes tener en cuenta.

Shin, abogado de divorcios – 8 de abril

“Shin, abogado de divorcios” es otro dorama que puedes encontrar en los estrenos de abril de 2023 que cuenta la historia de cómo Shin Sung-han, un abogado de 45 años especializado en divorcios, resuelve los problemas de varias familias.

Películas

Chupa – 7 de abril

Durante una visita a su familia en México, Alex se hace amigo de una criatura que encuentra escondida en el cobertizo de su abuelo: un chupacabras cachorro. Ahora, para poder salvar a este mítico ser, Alex y sus primos se embarcarán en la aventura más increíble de sus vidas. No te pierdas esta película dirigida por Jonás Cuarón en los estrenos de abril de 2023.

Power Rangers: Ayer, hoy y siempre – 19 de abril

Guía de viaje hacia el amor – 21 de abril

Los Power Rangers, uno de los equipos de héroes más importantes de la historia de la televisión, se enfrentan cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita.

Siete reyes deben morir – 14 de abril

Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg y sus camaradas se aventuran a través de un reino fracturado con la esperanza de unir por fin a Inglaterra. No te pierdas “Siete reyes deben morir” en los estrenos de abril de 2023.

Fenómenas – 14 de abril

A finales de los años 90, Sagrario (Belén Rueda), Paz (Gracia Olayo), Gloria (Toni Acosta) y el padre Girón (Emilio Gutiérrez Cava), forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales: el grupo Hepta. Aunque el grupo no está pasando por su mejor momento, aceptan investigar un anticuario en el que suceden cosas extrañas. Pero lo que parecía un caso como otro cualquiera, se convertirá en el más difícil de sus vidas. Y solo juntos podrán resolverlo. Esto es “Fenómenas“.

Otros estrenos para Netflix en abril de 2023

Series

La diplomática – 20 de abril

Bienvenidos a Edén (Temporada 2) – Próximamente

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 8 – 15 de abril

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 13 – 15 de abril

Workin’ Moms: Temporada 7 – 26 de abril

El amor después del amor – 26 de abril

Sweet Tooth: Temporada 2 – 27 de abril

Un hombre de Florida – 13 de abril

Películas

La enfermera – 27 de abril

The Matchmaker – 27 de abril

A la intemperie – 1 de abril

Elefante blanco – 1 de abril

Caracortada – 1 de abril

Ghost Rider: El vengador fantasma – 1 de abril

One direction; Así somos – 1 de abril

El arte de ser adulto – 5 de abril

Fuga de reinas – 14 de abril

Un lugar en silencio: Parte II – 30 de abril

Documentales, especiales, animación e infantiles

Cacería implacable: El atentado del maratón de Boston – 12 de abril

Cómo hacerse ricos – 18 de abril

Vecinos invasores – 1 de abril

Trolls World Tour – 10 de abril

Cocomelon: ¡A cantar! – Temporada 8 – 10 de abril

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna – Temporada 2 – 13 de abril

Oggy Oggy: Temporada 2 – 17 de abril

Barbie: It Takes Two – 21 de abril

Ada Magnífica, científica: Temporada 4 – 22 de abril

Tibucán: Temporada 3 – 27 de abril

VINLAND SAGA: Temporada 2 – 3 de abril

InuYasha: Temporada 6 – 28 de abril

Estrenos de Claro Video para abril de 2023

Películas

Las Momias y el anillo perdido (Compra y renta) – 9 de abril

Tres momias egipcias de una ciudad subterránea secreta aparecen en el Londres actual y se embarcan en una aventura alocada y desopilante en busca de un anillo de la familia real robado. No te pierdas esta película infantil en los estrenos de abril de 2023.

Ella dijo (Compra y renta) – 6 de abril

Esta película sigue la extraordinaria historia real de cómo las reporteras Megan Twohey y Jodi Kantor pasaron de ser marginadas a inspiradoras al romper el silencio que rodea a las agresiones sexuales en Hollywood. “Ella dijo” habla de uno de los casos más controversiales en la historia moderna de Estados Unidos al causar el nacimiento del movimiento “Me too“.

65: Al Borde De La Extinción (Compra y renta) – 27 de abril

Después de un accidente catastrófico en un planeta desconocido, el piloto Mills descubre rápidamente que en realidad está varado en la Tierra… hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y el único sobreviviente, Koa, deben abrirse camino a través de un terreno desconocido plagado de peligrosas criaturas prehistóricas en una lucha épica para sobrevivir. Aunque no triunfó en cartelera, debes verla en los estrenos de abril de 2023.

Quizás para siempre (Compra y renta) – 27 de abril

Michelle y Allen quieren consolidar su relación y, por ello, invitan a sus respectivos padres a una reunión para que se conozcan. No obstante, aunque ellos no lo supieran, resulta que sus padres se conocen ya demasiado bien. No te pierdas esta cinta con Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, Emma Roberts y William H. Macy.

¡Shazam!: La Furia De Los Dioses (Compra y renta) – 30 de abril

Bendecidos con los poderes de los dioses, Billy Batson y sus compañeros aún están aprendiendo cómo hacer malabarismos con la vida adolescente con alter-egos de superhéroes adultos. Pero cuando las Hijas de Atlas, un trío vengativo de antiguos dioses, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy, también conocido como Shazam, y su familia se ven envueltos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo. Imperdible en los estrenos de abril de 2023.

Series

Grease: Rise of the Pink Ladies – 7 de abril

La serie se lleva a cabo en el año de 1954, cuatro años antes de los eventos de Grease. Sigue la vida de cuatro estudiantes conocidas como “Pink Ladies”.

Monster High – Temporada 1 – 10 de abril

Clawdeen Wolf llega a Monster High con un oscuro secreto. Con ayuda de sus amigas Draculaura y Frankie Stein, es capaz de sacar a relucir el monstruo de gran corazón que lleva dentro y así salvar la escuela. Una gran opción para los más pequeños de la familia en los estrenos de abril de 2023.

Mike udge´s beavis & butt-head – 21 de abril

El icónico duo animado regresa y con más tonterias que nunca. Y que mejor que en la voz del creado Mike Judge. Uno de los clásicos de la animación para adultos regresa a las pantallas gracias a las plataformas de streaming. Disfruta de nuevo a Beavis y Butt-head.

El Futuro del planeta – 15 de abril

El presentador Iván Carillo se une a los líderes del pensamiento medioambiental para explorar los factores críticos que afectan a América Central y del Sur y examinar las soluciones en evolución para invertir las tendencias negativas. Dale una oportunidad en los estrenos de abril de 2023.

Otros estrenos de Claro Video en abril de 2023

Películas

Madagascar 2 – 1 de abril

Sing – 1 de abril

Sammy en el pasaje secreto – 1 de abril

Viaje A Las Estrellas II: La Ira De Khan – 1 de abril

Megamente – 1 de abril

El Perro Samurai: La Leyenda De Kakamucho – 1 de abril

King: Regreso a casa – 1 de abril

Agente Fortune: El Gran Engaño (Compra y renta) – 6 de abril

Estrenos de Disney+ en abril de 2023

Series

Viaje al centro de la Tierra (Temporada 1) – 5 de abril

En esta interpretación de la histórica novela de Julio Verne cuenta con la peculiaridad de ser completamente latina, además de contar con algunos puntos diferentes a las adaptaciones anteriores para darle un aire fresco y diferente. Diego es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón. Allí, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola , y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión.

Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi -26 de abril

Ambientada durante la época de la Alta República, Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi: Cortos sigue a un grupo de jóvenes aprendices mientras estudian los caminos de la Fuerza, exploran la Galaxia, ayudan a los ciudadanos y criaturas en la adversidad, mientras aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi. Imperdible para los fans de Star Wars en los estrenos de abril de 2023.

Pryecto Renner – 12 de abril

Jeremy Renner detrás de la pantalla es un dedicado constructor que tiene una gran pasión por la restauración de vehículos. En la serie se acompaña al actor de Hawkeye alrededor del mundo mientras restarua y le da nueva vida a diferentes vehículos a motor como por ejemplo convertir un autobús turístico en un estudio de música móvil, un camión de reparto en una instalación móvil de tratamiento de agua, un autobús de enlace en un centro recreativo móvil y un autobús urbano en un estudio de danza móvil.

El Crossover – 5 de abril

El crossover es una serie basada en el basketball narrada a dos tiempos, en un momento se ve a dos hermanos adolescentes llamados Josh y Jordan mientras desarrollan su talento en el deporte y en otro momento se ve a la versión adulta de Josh narrando los hechos que definieron su juventud. Esta serie esta basada en la premiada novela por Kwame Alexander y toca diferentes temas como los sueños, aspiraciones, relaciones amorosas y problemas familiares. Una historia inspiradora en los estrenos de abril de 2023.

Películas y documentales

Peter Pan y Wendy – 28 de abril

Esta película original de Disney+ es una reinterpretación de la novela clásica escrita por J.M. Barrie y el clásico animado realizado en 1953, en la dirección se encuentra David Lowery, autor de La leyenda del caballero verde y a los jóvenes talentos Ever Anderson Jovovic y Alexander Molony como Wendy y Peter Pan respectivamente.

Under Wraps 2: una momia en Halloween – 28 de abril

Mientras Amy se prepara para la boda con temática de Halloween de su padre, ella, Gilbert y Marshall descubren que Harold y Rose pueden estar en peligro. Una momia malvada se despierta inesperadamente y busca venganza. Un clásico infantil en los estrenos de abril de 2023.

Otros estrenos de Disney+ para abril de 2023

Series

World of Flavor with Big Moe Cason (05/04/2023)

Oswald the Lucky Rabbit (12/04/2023)

Equipo de rescate (T1) (12/04/2023)

Aventura en manada (12/04/2023)

Trompa tren (14/04/2023)

Gorongosa: Paradise Reborn (28/04/2023)

Matildas: The World at our Feet (26/04/2023)

Películas y documentales

Todo está bien (12/04/2023)

La casa de Raven (T5) (15/04/2023)

Supergatitos (19/04/2023)

Mejorando la casa (19/04/2023)

Secretos de los Elefantes (22/04/2023)

Europa desde el cielo (26/04/2023)

Gordon Ramsay: Uncharted Showdown (26/04/2023)

Estrenos de Amazon Prime Video para abril de 2023

Series

De Viaje con los Derbez (Temporada 3) – 7 de abril

Después de dos temporadas en las que Eugenio Derbez lideró las exóticas y caóticas aventuras de la familia, esta vez el plan es distinto: todos deciden unirse a Aislinn y viajar a un destino para solo relajarse: Jamaica. Pero este plan se convertirá en un caos lleno de sorpresas. En esta nueva temporada nuestra querida familia viajará dejando que las cámaras documenten sus dinámicas día a día, así como sus momentos más divertidos e íntimos. Una serie mexicana en los estrenos de abril 2023.

El Internado: Las Cumbres (Temporada 3) – 7 de abril

Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios del internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia donde no sabían ya qué hacer con ella. El grupo pronto se ve envuelto en desapariciones y crímenes horribles entre los muros del monasterio. Una carrera a vida o muerte que se convertirá en toda una prueba de fuego para su amistad. No te pierdas una temporada más de “El Internado: Las Cumbres“.

The Marvelous Ms. Masel (Temporada 5) – 14 de abril

Es hora de despedirse de la adorada Mrs. Maisel. Midge se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, solo para descubrir que, aunque tiene esa cercanía, las cosas todavía se sienten muy distantes. La épica, divertida y emocional temporada final de esta amada serie, nos llevará a través del tiempo, para una despedida espectacular, con el regreso de caras conocidas—incluyendo a Milo Ventimiglia y Kelly Bishop. Una divertida opción en los estrenos de abril de 2023.

Dead Ringers – 21 de abril

Una versión moderna del thriller de 1998 de David Cronenberg. Protagonizada por Jeremy Irons, Dead Ringers contará con Rachel Weisz interpretando un doble papel protagónico de Elliot y Beverly Mantle, gemelas que comparten todo: drogas, amantes y un deseo sin remordimientos de hacer lo que sea necesario—incluyendo el desafiar los límites de la ética médica—en un esfuerzo para retar las prácticas anticuadas y llevar la salud femenina al frente.

Citadel – 28 de abril

Hace ocho años, Esta extraordinaria historia real de fe y supervivencia sigue el angustioso viaje del pasajero Doug White (Interpretado por Dennis Quaid) que tratará de aterrizar a salvo un avión y salvar a toda su familia de un peligro insuperable, después de que su piloto muriera inesperadamente en pleno vuelo. cayó. La agencia de espionaje encargada de mantener la seguridad y el bienestar fue destruida por operativos de Manticore, un poderoso enemigo. Con la caída de Citadel, los recuerdos de los agentes Mason Kane y Nadia Sinh fueron borrados. Una noche, Mason es rastreado por su antiguo colega de Citadel quien necesita de su ayuda. Mason busca a su antigua compañera, Nadia, y los dos espías se embarcan en una misión para detener a Manticore. Imperdible en los estrenos de abril de 2023.

Películas

Mientras haya esperanza – 7 de abril

Esta extraordinaria historia real de fe y supervivencia, “Mientras haya esperanza” sigue el angustioso viaje del pasajero Doug White (Interpretado por Dennis Quaid) que tratará de aterrizar a salvo un avión y salvar a toda su familia de un peligro insuperable, después de que su piloto muriera inesperadamente en pleno vuelo.

Gangs of Lagos – 7 de abril

Gang of Lagos es un inquietante thriller de acción donde cada integrante de un grupo de amigos tiene que caminar su propio destino mientras crece en las bulliciosas calles del barrio de Isale Eko, Lagos, Nigeria. Esta película es la primera producción original africana de Prime. Es una historia única sobre la familia y la amistad con escenas de acción que encantarán a todo espectador. Una conmovedora opción para los estrenos de abril de 2023.

Valentino – 12 de abril

Gonzalo, una antigua superestrella, enfrenta varios problemas cuando su demonio aparece como ego llamado Valentino. Gonzalo intenta conseguir un papel en una serie de televisión de un famoso productor que está a punto de celebrar su boda con Carmen, una cardióloga que le roba el corazón. Lo que nadie espera, es que Valentino hará acto de presencia para arruinarlo todo.

Fuerte: El Ojo del Francotirador – 14 de abril

Este ciber-thriller de acción continúa la aventura iniciada en Fortress. Semanas después del asalto mortal a Fortress Camp, Robert (Bruce Willis) realiza un audaz rescate para salvar a Sasha, la viuda de su antiguo némesis Balzary, pero parece que Sasha puede tener sus propios planes tortuosos. Cuando estalla un nuevo ataque, Robert se enfrenta a un rostro familiar que pensó que nunca volvería a ver

Otros estrenos para abril de 2023 en Amazon Prime Video

