Estrenos de marzo 2023 en Netflix, Claro Video, Disney+ y Amazon Prime Video

Estos son los estrenos de marzo 2023 en streaming ~ Foto: Pexels

El tercer del año se consolida como uno de los meses más fuertes del mundo del entretenimiento. Con la llegada de la primavera no sólo llega una impresionante cartelera de cine, sino que aparecen los estrenos de marzo 2023 con algunas de las series y películas más anticipadas del año en Netflix, Claro Video, Disney+ y Amazon Prime Video.

Estrenos de marzo 2023 en Netflix

Series

You – Temporada 4 (Parte 2): 9 de marzo

Con la promesa de dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, Joe empieza de cero en Londres. Hasta que encuentra una nueva obsesión… Si disfrutaste la primera parte de la cuarta temporada de “You“, no te puedes perder el desenlace de este nuevo capítulo en la serie insignia de Netflix en los estrenos de marzo de 2023.

La Ley de la Selva: 15 de marzo

En medio de la selva, 12 personas pueden competir en equipo o sabotearse mutuamente para llevarse un millonario premio. Una feroz competencia física y mental donde todos tienen un precio. ¿Cuál es el tuyo? Este mes podrás ver el nuevo reality show “La Ley de la Selva“.

Sombra y Hueso – Temporada 2: 16 de marzo

Tras su enfrentamiento con Kirigan, Alina y Mal forjan nuevas alianzas y enfrentan dilemas desgarradores mientras buscan más amplificadores míticos. Si eres fan de la fantasía y los relatos épicos, no te puedes perder la segunda temporada de “Sombra y Hueso” en los estrenos de marzo de 2023.

Hasta el cielo – La Serie: 17 de marzo

Al enviudar, Sole decide asegurar el futuro de su hijo uniéndose a la banda de ladrones de su difunto esposo, lo que le vale la enemistad de su padre. No te puedes perder esta nueva serie dramática de España, un país que ha dado éxitos como “La Casa de Papel” y “Élite“.

Soy Georgina – Temporada 2: Proximamente

A veces, los mejores y los peores momentos van de la mano. Descubre la asombrosa vida de la estrella internacional Georgina Rodríguez. En los estrenos de marzo 2023 podrás conocer un poco más de la exitosa esposa de Cristiano Ronaldo, con quien ha vivido momentos amargos.

Películas

Luther: Cae la noche: 10 de marzo

Atormentado por un caso no resuelto, el brillante detective londinense John Luther escapa de prisión para cazar a un despiadado asesino serial. Idris Elba regresa al misteiro en esta película que recuerda a los grandes clásicos del misterio en inglés.

Eres tú: 3 de marzo

Javier puede ver el futuro y por fin descubre quién será el amor de su vida. Solo hay un problema: es la novia de su mejor amigo. Por si no tenías suficiente con los dramas románticos españoles, no te puedes perder “Eres tú” en los estrenos de marzo de 2023.

¿Encontró lo que buscaba?: 10 de marzo

Para ganar dinero, un exlocutor se vuelve empacador de súper para ir al aniversario de la estación de radio en la que trabajó… y reencontrarse con el amor de su vida. “¿Encontró lo que buscaba?” es la nueva película mexicana de Netflix protagonizada por Álvaro Guerrero, Andrea Chaparro y Eduardo Minett.

La Elefanta del Mago: 17 de marzo

Un resuelto niño acepta el desafío de completar tres tareas imposibles a cambio de una elefanta mágica que puede ayudarlo a cumplir su destino. Si estás buscando una alternativa animada, no te puedes perder “La Elefana del Mago” en los estrenos de marzo de 2023.

Misterio a la vista: 31 de marzo

Adam Sandler y Jennifer Aniston vuelven a protagonizar juntos una película en “Misterio a la vista“, secuela de “Misterio a bordo”. En esta ocasión, Nick y Audrey Spitz son detectives a tiempo completo. Cuando uno de sus amigos es secuestrado, se verán involucrados en un caso internacional.

Otros estrenos para Netflix en marzo de 2023

Series

El maestro y la música azul – 1 de marzo

Sexo/Vida: Temporada 2 – 2 de marzo

Next in Fashion: Temporada 2 – 3 de marzo

La gloria: Parte 2 – 10 de marzo (contenido coreano)

Supervivencia en equipo – 10 de marzo

El Reino: Temporada 2 – 22 de marzo

Inestable – 30 de marzo

Agente Elvis – Próximamente

Películas

Muy lejos – 8 de marzo

El rey de las sombras – 17 de marzo

Boksoon debe morir – 31 de marzo (contenido coreano)

El código Da Vinci – 1 de marzo

Documentales, especiales, animación e infantiles

Chris Rock: Selective Outrage – 4 de marzo

MH370: The Plane That Disappeared – 8 de marzo

El clímax del millón: La historia de Pornhub – 15 de marzo

Waco: El apocalipsis texano – 22 de marzo

Yoga con Xochilt: Volumen 1 – 10 de marzo

Fire & Flow: Volumen 1 – 10 de marzo

Fitness para corredores: Volumen 1 – 11 de marzo

Oveja karateca – 2 de marzo

Ridley Jones: Temporada 5 – 6 de marzo

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 7 – 20 de marzo

¿Y nuestra humana? – 21 de marzo

My Little Pony: Cuenta tu historia – 27 de marzo

Barbie Mermaid Power – 31 de marzo

Power Rangers – 31 de marzo

Mononoke – 1 de marzo

Vinland Saga: Temporada 2 – 7 de marzo

Inuyasha: Temporada 4 – 28 de marzo

Inuyasha: Temporada 5 – 28 de marzo

Estrenos de Claro Video para marzo de 2023

Películas

Babylon – 15 de marzo (En compra y renta)

Una superestrella del cine mudo, una joven promesa, un productor ejecutivo y un fenómeno musical, luchan por mantenerse en la cima del Hollywood de los años 20 y por seguir siendo relevantes en una industria que avanza rápidamente. Protagonizada por Diego Calva, Brad Pitt y Margot Robbie, no te puedes perder “Babylon” en los estrenos de marzo de 2023.

M3GAN – 30 de marzo (En compra y renta)

M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de un niño y la mejor aliada de sus padres. Pero cuando Gemma decide regalársela a su sobrina, las consecuencias serán inimaginables.

Los Fabelman – 16 de marzo (En compra y renta)

¡Redescubre la magia de las películas en esta historia inspirada en la infancia de Steven Spielberg sobre el amor de un joven por el cine y el poder que tiene para revelar la verdad en nosotros mismos y en los demás! Si no pudiste ver esta cinta nominada al Óscar 2023, no te pierdas la oportunidad de descubrirla en los estrenos de marzo de 2023.

Magic Mike: El último baile – 16 de marzo (En compra y renta)

El “Mágico” Mike se dirige a Londres con una socialité en lo que piensa que será su última gran movida. Cuando descubra lo que ella tiene realmente en mente, ¿será capaz de lograrlo? En los estrenos de marzo de 2023 podrás descubrir la más reciente actuación de Salma Hayek, en cuya alfombra roja volvió a deslumbrar como es costumbre.

Un Vecino Gruñón – 2 de marzo (En compra y renta)

Basado en el gracioso y conmovedor libro número uno en ventas del New York Times, Un vecino gruñón cuenta la historia de Otto Anderson (Tom Hanks), un viudo gruñón de costumbres arraigadas. Cuando una familia joven y animada se muda al lado, él encuentra la horma de su zapato en la embarazadísima Marisol, interpretada por Mariana Treviño, lo que lleva a formar una amistad inusual que le dará un vuelco a su vida. Disfruta de una historia divertida y reconfortante acerca de cómo algunas familias vienen de los lugares más inesperados.

Series

Liar – 1 de marzo

En este nuevo episodio, luego de que un trágico accidente tenga consecuencias mortales, se produce una persecución total. Mientras tanto, Mike se comunica con un ex contacto de la prisión. No te pierdas esta tensa y emocionante serie “Liar” protagonizada por Joanne Froggatt, ganadora del Globo de Oro.

Mayor of Kingstown: Temporada 2 – 1 de marzo

Como parte de los estrenos de marzo de 2023, llega a México la segunda temporada de “Mayor of Kingstown” la serie para la cual Jeremy Renner incluso abandonó el hospital sólo para verla. Laura Nielson, que acaba de salir de una relación, tiene una cita con Andrew Earlham, un cirujano viudo.

South Park: Temporada 26 – 10 de marzo

Hay una nueva temporada con más historias de Cartman, Kenny, Kyle y Stan. Sigue las desventuras de cuatro irreverentes estudiantes de primaria en la tranquila y disfuncional ciudad de South Park, Colorado.

Código Implacable – 1 de marzo

Cuatro agentes de la policía, de distintas generaciones, tendrán que unir sus habilidades para atrapar a un violador serial que lleva 35 años prófugo. Al hacerlo, descubrirán que era sólo el comienzo, y no será el único caso que tendrán que resolver. Esta serie mexicana vuelve en los estrenos de marzo de 2023.

Yellowjackets: Temporada 2 – Temporada 2

Yellowjackets es en parte épica de supervivencia, en parte horror psicológico y en parte drama sobre la mayoría de edad. Esta es la historia de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol femenino de secundaria que sobreviven a un accidente aéreo en lo profundo del remoto desierto del norte. La serie narra su descenso de un equipo complicado pero próspero a clanes salvajes, al tiempo que rastrea las vidas que han intentado reconstruir 25 años después.

Otros estrenos de Claro Video en marzo de 2023

Películas

La Decisión de Partir – 2 de marzo (En compra y renta)

Noche Sin Paz – 2 de marzo (En compra y renta)

Alerta Extrema – 23 de marzo (En compra y renta)

Lluvia de hamburguesas – 15 de marzo

Honor Society – 1 de marzo

Al otro lado del corazón – 27 de marzo

Scream: Grita Antes de Morir – 1 de marzo

Scream 2 – 1 de marzo

Scream 3 – 1 de marzo

Malintzin, la historia de un enigma – 1 de marzo

Estrenos de Disney+ en marzo de 2023

Series

The Mandalorian: Temporada 3 – 1 de marzo

Según la sinopsis oficial de The Mandalorian (T3),esta “seguirá los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Una vez que fue un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos”. No te la pierdas en los estrenos de marzo de 2023.

Moon Girl y el Dinosaurio Demonio – 15 de marzo

La serie animada Moon Girl y el Dinosaurio Demonio sigue las aventuras del súper genio de 13 años Lunella Lafayette (Diamond White) y su tiranosaurio de 10 toneladas Devil Dinosaur (Fred Tastasciore). Después de que Lunella trae por error un dinosaurio a Nueva York, los dos se juntan para proteger el Lower East Side del peligro.

Abriendo el juego con Robin Roberts: Temporada 2 – 15 de marzo

Robin Roberts regresapara una conversación íntimacon un nuevo grupo de mujeres icónicas de Hollywood. Presentan conversaciones conmovedoras e inspiradoras sobre temas como la bondad, la integridad, la certeza y la comunidad. Abriendo el juego con Robin Roberts cuenta la historia de cómo los pioneros, desde un medallista olímpico hasta una actriz ganadora de un Emmy, enfrentaron su vulnerabilidad, autenticidad y perspicacia, para dejar espacio para la expansión y la evolución. Imperdible en los estrenos de marzo de 2023.

Voces en ascenso: la música de Wakanda por siempre – 29 de marzo

Voces en Ascenso: la música de Wakanda por siempre llevará a la audiencia detrás de la música de la secuela, mostrando cómo el dúo de Göransson y Coogler amplió los límites de lo que puede ser una partitura y banda sonora de Hollywood, creando una experiencia inmersiva y conmovedora en el proceso”, dice su sinopsis. Dentro de este documental verás el particular proceso de Lift Me Up, la canción interpretada por Rihanna.

Doogie Kamealoha, M.D. – 31 de marzo

La nueva entrega de esta comedia adolescente relata que cuando Walter, el primer amor de Lahela, regresa de su gira mundial de surf, no es el mismo novio del que ella se despidió tiempo atrás. Pero ella tampoco es la misma chica. Eso se vuelve evidente cuando Lahela conoce a un chico en una moto todo terreno, Nico, y se enfrenta a una decisión: luchar por lo que sabe es verdadero o darle una nueva oportunidad al amor. No te la pierdas en los estrenos de marzo de 2023.

Películas y documentales

El Hombre Araña 3 – 10 de marzo

La saga de Spider Man de Sam Raimi llegó a su conclusión en el lejano 2007 con la película que juntaba a Venom, El Arenero y el Nuevo Duende Verde, y aunque no recibió las mejores críticas en su año de lanzamiento, eventualmente se volvió en un clásico de los aficionados del arácnido.

Puedes hacerlo Chang – 10 de marzo

Película juvenil que gira en torno a un chico llamado Chang (Bloom Li), quien es un alumno de escuela secundaria de 16 años que toca en la banda de la escuela. Él le apuesta a la estrella de básquetbol escolar que podrá hacer una volcada para la celebración anual del Homecoming (tradición festiva estadounidense de recibir con actividades a los exalumnos de una escuela y dar la bienvenida a los nuevos para celebrar el comienzo del año).

“La apuesta lleva al muchacho de 1,72 de estatura a aprender los saltos que necesita para hacer una volcada e impresionar a la chica de sus sueños, Kristy, y finalmente ganarse la atención y el respeto de sus compañeros de escuela. Pero antes de poder lograrlo, deberá reexaminar todo lo que sabía sobre sí mismo, sus amistades y su familia”, disponible en los estrenos de marzo de 2023.

Bono & The Edge: A SORT OF HOMECOMING con Dave Letterman – 17 de marzo

El reconocido cineasta estadounidense Morgan Neville (ganador de un premio Oscar®) registra la primera visita de Dave Letterman a Dublín para pasar tiempo con Bono y The Edge en su ciudad, visitar Dublín e integrarse a los dos músicos de U2 en un concierto totalmente diferente.

Pacto de graduación – 31 de marzo

Una feminista que no cree en la idea de enamorarse, especialmente en el amor heteronormativo, luego se descubre enamorada y con una química innegable. No te la pierdas en los estrenos de marzo de 2023.

Otros estrenos de Disney+ para marzo de 2023

Series

Poder M – 15 de marzo

Hacia lo desconocido: Temporada 1 – 15 de marzo

Mickey Mouse Funhouse: Temporada 2 – 29 de marzo

Películas y documentales

Primal Survivor: Mighty Makeong – 1 de marzo

Avengers: Los archivos secretos de Black Widow y Punisher – 3 de marzo

Doctora Juguetes: 10 años – 3 de marzo

Dermatología veterinaria con la Dra. Joya – 8 de marzo

El arca de las jirafas – 24 de marzo

Estrenos de Amazon Prime Video para marzo de 2023

Series

Carnival Row (Últimos episodios) – 17 de marzo

Orlando Bloom y Cara Delevingne protagonizan “Carnival Row“, una serie fantástica que llega a tu pantalla en los estrenos de marzo de 2023. La segunda temporada arranca con el ex inspector Rycroft Philostrate investigando una serie de espantosos asesinatos que avivan la tensión social.

The Good Doctor (Nuevos episodios) – 1 de marzo

La sexta temporada de The Good Doctor estrenará los primeros 8 episodios de su sexta temporada, en una de las partes que parecen más oscuras y densas del doctor Shaun Murphy, interpretado por el fantástico actor, Freddie Highmore.

The Power – 31 de marzo

La evolución de nuestra especie ha dado el siguiente paso y mujeres alrededor del mundo muestran sus nuevos y brillantes poderes, pero esto es mucho más que algo espectacular para muchas personas, quienes piensan que es peligroso y hasta ilegal tener estas facultades. No te pierdas “The Power“.

Daisy Jones & The Six – 3 de marzo

Sigue el ascenso de la banda de rock de Daisy Jones and The Six a través de la escena musical de los años 70 en Los Ángeles, en su búsqueda del estatus como ícono mundial. Uno de los estrenos más interesantes para los aficionados de la música en los estrenos de marzo de 2023.

Sin Huellas – 17 de marzo

Desi y Cata encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Horror. Pánico. Arroba policía. Un momento, ¿una gitana y una inmigrante mexicana han limpiado la escena de un crimen? Ellas son las perfectas culpables. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios, una familia de millonarios y un ex marido con mariachi

Películas

Tangos, tequilas, y algunas mentiras – 10 de marzo

Lu es una chica que está dispuesta a mentir hasta conseguir lo que quiere. Lo que ella no sabe es que sus mentiras a veces la pueden llevar muy lejos. Hasta Argentina, por ejemplo. Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras es uno de los estrenos de marzo de 2023.

Triangle of sadness – 2 de marzo

Otra nominada al Óscar 2023 por “Mejor Película” llega a los estrenos de marzo de 2023, uno de los caballos negros para los Premios de la Academia. Tras la Semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros.

Sayen – 3 de marzo

Sayen, una mujer mapuche, descubre una peligrosa conspiración liderada por una corporación que está destruyendo las tierras de su familia y destruyendo los ecosistemas locales en toda América Latina. Sayen tendrá la tarea de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia. Primera entrega de una trilogía chilena.

The Amazing Spider-Man – 1 de marzo

“The Amazing Spider-Man” fue el primer reboot del hombre araña tras su primera versión cinematográfica a cargo de Sam Raimi y tras el fracaso estrepitoso de su saga en 2014, sería una de las apariciones sorpresas en la aclamada “Spiderman: No way home” junto con Tobey Maguire y Tom Holland.

John Wick 2: Pacto de Sangre – 1 de marzo

John Wick 4 finalmente se estenará en la cartelera de marzo de 2023 y para adelantar las sorpresas de la nueva cinta protagonizada por Keanu Reeves, lleva la segunda parte de esta saga de acción llena de sangre y tramas secretas que sigue causando sorpresa entre el público.

Otros estrenos para febrero de 2023 en Amazon Prime Video

Películas