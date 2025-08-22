GENERANDO AUDIO...

Estrenos de Netflix para ver en septiembre. Foto: Getty

En menos de dos semanas llega septiembre, y con ello, los estrenos de Netflix para ver en septiembre y pasar unos días de relajación, en compañía de la familia, amigos o pareja. Las opciones son variadas, ya sea que se prefiera una serie, una película o un documental.

Incluso, para los amantes de los deportes, el boxeo en este caso, esta plataforma de streaming contará con la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre.

Estrenos de Netflix en septiembre 2025

Como parte de los estrenos de Netflix para ver en septiembre, la plataforma alista varios títulos atractivos para los usuarios, como “Merlina: Temporada 2 Parte 2” y “El hotel embrujado”, entre otros.

Merlina: Temporada 2 Parte 2 (03/09/2025)

Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

Cuenta atrás: Canelo v Crawford (04/09/2025)

Canelo Álvarez y Terence Crawford nos muestran su entrenamiento ―y vida personal― mientras se preparan para el combate de pesos supermedianos.

La nobleza de las flores (07/09/2025)

Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.

Las muertas (10/09/2025)

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Tú y todo lo demás (12/09/2025)

Dos amigas desde la adolescencia que tienen un lazo de amor y odio se distancian con el tiempo. Hasta que una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días.

Black Rabbit (18/09/2025)

El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

The BA***DS of Bollywood (18/09/2025)

En esta serie de alto riesgo, un hombre marginado pero ambicioso y sus amigos exploran el caótico, extraordinario e inestable mundo de Bollywood.

El hotel embrujado (19/09/2025)

Luego de heredar un hotel, una mamá soltera termina viviendo con el fantasma de su difunto hermano… y huéspedes exigentes que nunca se van.

El refugio atómico (19/09/2025)

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

Incontrolables (25/09/2025)

Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.

Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09/2025)

Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?

La casa Guinness (25/09/2025)

Se aproximan los problemas para los Guinness en este drama de Steven Knight («Peaky Blinders») protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge.

Películas

El otro París (12/09/2025)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Y ella dijo quizás (19/09/2025)

Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

French Lover (26/09/2025)

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Rut y Booz (26/09/2025)

Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta y empieza de cero en un pueblo de Tenesí. Allí encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.

Documentales y especiales

Falso amor y venganza (05/09/2025)

Víctimas de fraudes románticos intentan rehacer sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, blanco del estafador de Tinder, y de la detective privada Brianne Joseph.

Nombre artístico: Charlie Sheen (10/09/2025)

Charlie Sheen cuenta su historia en este documental de dos partes que explora su ascenso a la fama, su posterior caída y su camino a la recuperación.

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo (17/09/2025)

Esta serie documental retrata a Barry y Eddie Hearn, padre e hijo, en su intento de impulsar su poderosa compañía de promoción deportiva y llevarla a nuevas alturas.

Eventos en vivo

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (13/09/2025)

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en una megapelea por la corona unificada del peso supermediano. En vivo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Niñez y familia

Concierge Pokémon: Temporada 1 – Parte 2 (04/09/2025)

Este es el Resort Pokémon, un lugar donde sus exclusivos huéspedes pueden relajarse y divertirse. ¿A quiénes ayudará primero Haru, la nueva concierge?

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (08/09/2025)

Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul… De aquí para allá y de allá para acá, ¡estos amigos siempre exploran conceptos opuestos!

Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4 (26/09/2025)

El viaje continúa para Liko, Rod y Doti mientras terminan la búsqueda de los Seis Héroes, demuestran su valía y al fin se enfrentan con Gibeon en Laqua.