Estrenos de diciembre 2022 en Netflix, Claro Video y Amazon Prime Video

Revisa los estrenos de diciembre 2022 en streaming | Foto: Getty Images

Las plataformas de streaming como Netflix, Claro Video y Amazon Prime Video preparan uno de sus últimos catálogos de 2022 con estrenos para toda la familia. En UnoTV.com te traemos todas las series y películas para ver en casa durante diciembre.

Estrenos de diciembre 2022 en Netflix

Series

Emily en París: Temporada 3 – 21 de diciembre

Un año después de mudarse a París por un trabajo soñado, Emily llega a una encrucijada profesional y amorosa que la obligará a decidir dónde quiere continuar su historia. La historia protagonizada por Lily Collins es uno de los estrenos más esperados de diciembre 2022.

The Witcher: El origen de la sangre – 25 de diciembre

En un mundo élfico, mil 200 años antes del mundo de Geralt, Yennefer y Ciri, «The Witcher: El origen de la sangre» cuenta una historia perdida en el tiempo: la creación del brujo prototípico y los eventos que llevaron al momento crucial de la Conjunción de las Esferas, cuando los universos de los monstruos, los hombres y los elfos se fusionaron en uno.

Madre solo hay dos: Temporada 3 – 25 de diciembre

Ana y Mariana mantienen las apariencias de su relación, mientras tratan de resolver una demanda. Pero todo se sale de control cuando surgen verdaderos sentimientos. ¿Qué pasará entre ellas al final? Descúbrelo en los estrenos de diciembre de 2022.

¡Dale, dale, dale! – 23 de diciembre

“¡Dale, Dale, Dale!” es un programa de competencia en el que 7 duplas súper creativas demostrarán sus habilidades para crear las más bellas y divertidas piñatas para ganar un gran premio en efectivo. Inspirados en una temática especial en cada episodio, los participantes tendrán que sorprender a un jurado muy exigente… ¡conformado por niños! Al final, solamente un equipo será honrado con el título de “Héroes piñateros”.

Películas

Pinocho de Guillermo del Toro – 9 de diciembre

A veces las personas le temen a lo que no conocen… El brillante cineasta ganador del Oscar, Guillermo del Toro, y el galardonado maestro de la animación cuadro por cuadro Mark Gustafson presentan «Pinocho de Guillermo del Toro», una historia que todos creemos conocer… ¡Uno de los estrenos más esperados de diciembre 2022!

BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades – 16 de noviembre

Alejandro G. Iñárritu, presenta «BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades», luego de inaugurar el Festival Internacional de Cine de Morelia. Una experiencia épica, visualmente deslumbrante e inmersiva que relata el viaje íntimo y conmovedor de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, tras ser homenajeado con un prestigioso premio, debe regresar a su país, sin saber que ese viaje lo llevará a un límite existencial.

Matilda, de Roald Dahl: El musical – 25 de diciembre

«Matilda, de Roald Dahl: El musical» es una adaptación del musical ganador de los premios Tony y Olivier, que cuenta la historia de una niña extraordinaria con una mente brillante y una imaginación vívida como únicas armas para cambiar su destino. ¿El resultado? Milagroso. Imperdible en los estrenos de diciembre 2022.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out – 23 de diciembre

Llega la secuela de «Knives Out: Entre navajas y secretos», de Rian Johnson, y ahora el detective Benoit Blanc debe viajar a Grecia para desentrañar el misterio que envuelve a un nuevo grupo de extravagantes sospechosos. Protagonizada por Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick y Madelyn Cline, con Kate Hudson y Dave Bautista, no dejes de verla en los estrenos de diciembre 2022.

Otros estrenos para Netflix en diciembre de 2022

Series

La flor más bella – 7 de diciembre

El novato – 16 de diciembre

Alice in Borderland: Temporada 2 – 22 de diciembre

The Circle: EE. UU. – Temporada 5 – 28 de diciembre

La Reina del Sur: Temporada 3 – 30 de diciembre

Chicago Party Aunt: Parte 2 – 30 de diciembre

Películas

Trol – 1 de diciembre

Scrooge: Cuento de Navidad – 2 de diciembre

El amante de lady Chatterley – 2 de diciembre

Reviviendo la Navidad – 20 de diciembre

Todavía creo en Santa – 14 de diciembre

Ruido de fondo – 30 de diciembre

Documentales e infantiles

A plena luz: El caso Narvarte – 8 de diciembre

¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville – 15 de diciembre

Soy un asesino: Temporada 4 – 21 de diciembre

LEGO Friends: Especial navideño – 1 de diciembre

Mighty Express: Carrera de trenes – 5 de diciembre

Un jefe en pañales: Especial de Navidad – 6 de diciembre

Sonic Prime – 15 de diciembre

Berserk – 1 de diciembre

Dragon Age: Absolution – 9 de diciembre

Gudetama: Del cascarón a la aventura – 13 de diciembre

Violet Evergarden: Recuerdos – 15 de diciembre

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1) – 20 de diciembre

Estrenos de Claro Video para diciembre de 2022

Series

Yellowstone – Temporada 5 – 11 de diciembre

El programa sigue las hazañas de la familia Dutto, propietaria del rancho más grande de Montana. Costner interpreta al patriarca de la familia, John Dutton, mientras que Reilly interpreta a su hija, Bethany, y Bentley aparece como su hijo Jamie. ¡Una serie de drama e intriga en los estrenos de diciembre 2022!

Sin Derechos – 1 de diciembre

La vida detrás del sueño. ¿Cómo es la vida de los seleccionados mexicanos a unos meses del Mundial? ¿A qué aspiran y cómo piensan? Conoce la intimidad de los jugadores que viven en Europa y cómo se ven en Rusia 2018. Vive esta historia futbolista en medio del Mundial de Qatar 2022.

Tulsa King – 27 de diciembre

Tulsa King sigue al capo de la mafia de Nueva York, Dwight “The General” Manfredi justo después de que lo liberan de prisión después de 25 años y su jefe lo exilia para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Disfruta una nueva serie de Sylvester Stallone en los estrenos de diciembre de 2022.

Películas

Black Adam – 28 de diciembre (Compra y renta)

Hace 5000 años, Black Adam recibió los poderes de los dioses egipcios y fue encarcelado casi en el acto. Ahora, está libre y listo para aplicar su idea de justicia en el mundo actual. Ahora podrás ver a Dwayne “The ROCK” Johnson en los estrenos de diciembre 2022.

La Mujer Rey – 1 de diciembre (Compra y renta)

“La Mujer Rey” está inspirada en hechos reales, esta es una increíble historia llena de acción del grupo de guerreras exclusivamente mujeres que protegieron el reino africano de Dahomey con una habilidad y fiereza nunca antes vista en todo el mundo.

El Sastre de la Mafia – 1 de diciembre (Compra y renta)

En este thriller apasionante y magistral un sastre inglés debe burlar a un peligroso grupo de mafiosos para los que trabaja y sobrevivir a una fatídica noche. Llega “El Sastre de la Mafia” a los estrenos de diciembre de 2022.

Érase una vez un genio – 1 de diciembre (Compra y renta)

La Dra. Alithea Binnie es una académica, contenta con la vida y considerada una persona de razón. Mientras está en Estambul asistiendo a una conferencia, se encuentra con un Djinn que le ofrece tres deseos a cambio de su libertad. De eso trata “Érase una vez un genio“, un cuento no tan inocente.

Moonage Daydream – 29 de diciembre (Compra y renta)

Llefa “Moonage Daydream” a los estrenos de diciembre 2022. Una odisea espacial que no solo ilumina el enigmático legado de David Bowie, sino que también actúa como una guía para vivir la vida al máximo en el siglo XXI. Narrada a través de sublimes y caleidoscópicas imágenes nunca antes vistas.

Lilo, Lilo Cocodrilo – 1 de diciembre (Compra y renta)

Cuando la familia Primm se muda a la ciudad de Nueva York, su joven hijo Josh tiene problemas para adaptarse. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantor que vive en el ático de su nuevo hogar, y pronto se hacen amigos. “Lilo, Lilo Cocodrilo” es una alternativa para toda la familia.

Otros estrenos de Claro Video en diciembre de 2022

Series

Inazuma Eleven: Ares – 1 de diciembre

Fever Pitch : The Rise of the Premier League – 1 de diciembre

Black and White Stripes, The Juventus Story – 1 de diciembre

Películas

Top Gun: Maverick – 22 de diciembre

Christmas Made To Order – 3 de diciembre

Corazonada: La leyenda del mexican dream – 16 de diciembre

The Christmas Sitters – 1 de diciembre

Padre no hay mas que uno 3 – 9 de diciembre

Acapulco Shore, Navidad en Familia – 20 de diciembre

El Perro Que Salvó las Vacaciones – 15 de diciembre

Estrenos de Amazon Prime Video para diciembre de 2022

Series

LOL: Last One Laughing – 16 de diciembre

La exitosa serie de comedia vuelve a Prime con una quinta temporada cargada de comedia y locura. Los perdedores de temporadas pasadas en LOL: Las One Laughing regresan para demostrar que si les dan una nueva oportunidad pueden alcanzar la victoria.

Jack Ryan: Temporada 3 – 21 de diciembre

Implicado por error en una complicada conspiración, Jack Ryan se convierte en un fugitivo. Buscado por la CIA y la organización de delincuentes que él mismo descubrió, se ve obligado a la clandestinidad, atravesando retos y tratando de mantenerse con vida. ¡Una nueva serie de intriga y acción en los estrenos de diciembre 2022!

Películas

Reyes contra Santa – 9 de diciembre

Los Reyes, celosos de que Santa se robe el protagonismo de las festividades, deciden enfrentársele. Sin conocimiento alguno de que despertarán a un enemigo en común y muy poderoso, El Krampus. ¡Disfruta esta película navideña en plataformas de streaming!

Your Christmas or mine? – 2 de diciembre

Dos estudiantes enamorados, James y Hayley, se separan por Navidad. Lo que no se esperaban es tomar los trenes incorrectos y pasar las festividades con sus suegros. ¿Sobrevivirán a esto? Descúbrelo en los estrenos de diciembre 2022.

House of Gucci – 7 de diciembre

nspirada en hechos reales, House of Gucci nos muestra la vida de esta familia durante tres décadas. Llena de traiciones, dinero, decadencias, lucha de poder y venganza.

Lecciones para canallas – 14 de diciembre

Tras la muerte de su madre, Jenny decide buscar a su padre y descubre que es un estafador de baja calaña. En un intento de acercarse a su padre, Jenny le pide consejos para ejecutar una estafa, la cual podría arruinarlo todo. ¡Vive esta película mexicana en los estrenos de diciembre 2022!

About Fate – 16 de diciembre

Margot y Griffin, dos creyentes del amor verdadero, pero sin la suerte de encontrarlo. Se conocen en una situación inesperada, un desastroso, caótico y divertido Año Nuevo, donde el amor podrá hacer de las suyas. Esto es “About Fate” una película para las fiestas decembrinas.

Pobre Familia Rica (Cuando La Suerte Se Acaba) – 23 de diciembre

Tino, un entrenador de gimnasio consigue 800 millones de pesos al ganar la lotería, su vida cambia radicalmente y tras quince años de una vida llena de lujos y derroche, él y su familia terminan despilfarrando todo el dinero. ¡Otra alternativa en español para los estrenos de diciembre 2022!

Something from Tiffany’s – 9 de diciembre

Rachel y Gary, Ethan y Vanesa dos parejas completamente diferentes, cruzan caminos por una confusión de regalos los envuelve en una serie de eventos y descubrimientos que los llevará a donde realmente deben estar. No te pierdas “Something from Tiffany’s“.

¡Estos son todos los estrenos de diciembre 2022 que podrás disfrutar en Netflix, Claro Video y Amazon Prime Video!