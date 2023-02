¡El amor está en el aire! Estrenos de febrero 2023 en Netflix, Claro Video y Amazon Prime Video

El romance llega a los estrenos de febrero 2023 en streaming – Foto: Pexels

Febrero de 2023 es el mes del amor y, si bien las carteleras de cine se llenan de películas nominadas al Oscar, las plataformas de streaming se abarrotan con estrenos románticos. Descubre las mejores películas en Netflix, Claro Video y Amazon Prime Video para disfrutar con tu pareja.

Estrenos de febrero 2023 en Netflix

Series

“You”: Temporada 4 – 9 de febrero

Con la promesa de dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, Joe empieza de cero en Londres. Hasta que encuentra una nueva obsesión… Descúbrela en los estrenos de 2023, y no te pierdas una de las series más populares de Netflix en los últimos años.

“Fórmula 1: Drive to survive” – Temporada 5 – 24 de febrero

Pilotos, directores y escuderías de la Fórmula 1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista. El podio tiene tres lugares, pero la meta es una: ganar. Con esta serie llena de adrenalina podrás conocer a fondo las mejores historias del “Gran Circo” incluyendo el emocionante y angustiante recorrido de Checo Pérez en Red Bull.

“Todas las veces que nos enamoramos” – 14 de febrero

Desde que se conocieron, Irene y Julio se han enamorado, separado y reunido una y otra vez. ¿Lograrán tener un final feliz? Justamente el 14 de febrero podrás apreciar una historia de amor perfecta para el Día de San Valentín, la fecha que marca especialmente a los estrenos de febrero 2023.

“Tríada” – 22 de febrero

Inspirada en hechos reales, esta serie sigue la vida de Becca, una perito forense decidida a averiguar por qué ella y sus dos hermanas fueron separadas al nacer. Maite Perroni y David Chocarro protagonizan esta serie mexicana de misterio, llena de intriga y crimen.

“Outer Banks”: Temporada 3 – 23 de febrero

La aventura lleva a los Pogues al Caribe y más allá cuando un peligroso rival los pone en la búsqueda de una legendaria ciudad perdida. La búsqueda del tesoro sigue en los estrenos de febrero de 2023.

Películas

“A todas partes” – 14 de febrero

Tras la muerte de su padre, dos hermanos que no se han visto en 15 años resuelven sus diferencias cumpliendo un sueño de la infancia: recorrer México en motocicleta. Regina Pavón, Ana Claudia Talancón, Mauricio Ochmann, Irán Castillo y Ana Serradilla protagonizan esta apuesta mexicana de comedia y romance.

“Tu casa o la mía” – 10 de febrero

Debbie y Peter son muy buenos amigos a pesar de ser tan distintos: ella anhela la rutina junto a su hijo en Los Ángeles, mientras que él disfruta con lo imprevisible de Nueva York. Pero cuando intercambian sus casas —y sus vidas— durante una semana, descubren que lo que quieren podría no ser lo que necesitan de verdad. ¡No te la pierdas en los estrenos de febrero de 2023 con el protagónico de Reese Witherspoon!

“Infiesto” – 3 de febrero

Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón. Desde España llega esta película protagonizada por Isak Férriz e Iria del Río para los amantes de los thrillers policíacos.

“Espíritu libre” – 3 de febrero

La película se basa en la increíble historia de Jessica Watson, de 16 años, quien en 2010 se convirtió en la persona más joven de la historia en navegar sola alrededor del mundo, sin paradas ni asistencia. Jessica logró lo imposible y se mantuvo en alta mar durante 210 días, atravesando algunos de los estrechos más peligrosos del mundo y sobreviviendo a siete colisiones. ¡Imperdible en los estrenos de febrero 2023!

“Tenemos un fantasma” – 24 de febrero

Tras encontrar un fantasma en su casa, una familia se hace viral en las redes. Pero indagar en el pasado del espectro los pone en la mira de la CIA. Luego de ser un policía, un demonio rojo y hasta Santa Claus, David Harbour regresa a una producción de Netflix como un fantasma.

Otros estrenos para Netflix en febrero de 2023

Series

“Freeridge” – 2 de febrero

“Batalla de amor” – 10 de febrero

“La Ley de Lidia Poët” – 15 de febrero

“Red Rose” – 15 de febrero

“La familia Upshaw”: Parte 3 – 16 de febrero

“División Palermo” – 17 de febrero

“The Walking Dead”: Temporada 11 – 22 de febrero

Películas

“Una chica en apuros” – 10 de febrero

“Mujercitas” – 25 de febrero

“Bad Boys Para Siempre” – 25 de febrero

Documentales, especiales, animación e infantil

Gunther, el perro millonario: Miniserie – 1 de febrero

Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur – 22 de febrero

Mi papá el cazador intergaláctico – 9 de febrero

That Girl Lay Lay: Temporada 2 – 23 de febrero

Bichos raros: Temporada 2 – 24 de febrero

Thomas & Friends: Trenes a todo vapor – Temporada 2 – 16 de febrero

Las aventuras del Capitán Calzoncillos: La película – 16 de febrero

Detective Conan: Hanzawa el Culpable – 1 de febrero

Make My Day – 2 de febrero

Aggretsuko: Temporada 5 – 16 de febrero

Espíritu de lucha – 1 de febrero

Monster: Temporada 1 – 1 de febrero

Vinland Saga: Temporada 2 – 7 de febrero

Estrenos de Claro Video para febrero de 2023

Películas

Gato con Botas 2: El Último deseo – 9 de febrero (Compra y renta)

Una de las sorpresas de 2022 fue “Gato con Botas 2: El Último Deseo“, al grado que logró meterse a los Premios Óscar 2023 en la categoría de “Mejor Película Animada” y aunque parece no ser la favorita de la Academia, sí es una de las consentidas por parte del público y podrás verla como parte de los estrenos de febrero 2023.

La Sra. Harris va a París – 2 de febrero (Compra y renta)

” La Sra. Harris va a París” habla de una empleada de limpieza londinense piensa que su solitaria vida podría dar un giro si consigue convertirse en la propietaria de un vestido de Christian Dior. Para eso, deberá ganarse a la élite de París y seguir sus sueños.

Hasta Nunca – 15 de febrero (Compra y renta)

Cuando la estrella de cine, London Ransom, despierta y encuentra una carta de ruptura del amor de su vida, su mundo se viene abajo. El momento no podría ser peor porque esa misma tarde tiene la entrevista más importante de su carrera. No te pierdas esta polémica película en los estrenos de febrero 2023 con Megan Fox, Machine Gun Kelly y Pete Davidson a la cabeza.

La Boda de mi Mejor Amigo – 1 de febrero

El 14 de febrero es la excusa perfecta para ver una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos con las actuaciones de Julia Roberts y Cameron Díaz: “La Boda de mi Mejor Amigo“, la cual tuvo un remake mexicano que no tuvo tanto éxito como el clásico original.

Amigos con Beneficios – 1 de febrero

Mila Kunis vio uno de los momentos más exitosos de su carrera gracias a “Amigos con Beneficios” una comedia romántica poco convencional que también es perfecta para aquellas parejas que quieran ver algo diferente por el Día del Amor y la Amistad. ¡No la dejes pasar en los estrenos de febrero 2023!

Series

Your Honor: Temporada 2 – 3 de febrero

Un juez de Nueva Orleans es forzado a confrontar sus propias convicciones cuando su propio hijo se ve envualto en un crimen que incluye a una de las familias más poderosas del crimen organizado. No puedes dejar de ver esta serie liderada por Bryan Cranston, en los estrenos de febrero 2023.

Star Trek Picard: Temporada 3 – 13 de febrero

A finales del siglo 24, y 14 años después de su retiro de Starfleet, Jean Luc Picard vive una vida tranquila en su viñedo. Cuando se encuentra a una misteriosa joven mujer que necesita ayuda, Jean se percata que puede tratar de alguien de su pasado. No te pierdas la última actuación de Annie Wersching antes de morir.

Wolf Pack – 1 de febrero

Sigue a dos adolescentes cuyas vidas cambiarán para siempre cuando un incendio forestal en California despierta a una terrorífica criatura sobrenatural que ataca a una congestión de tráfico en la carretera, debajo de las colinas en llamas. ¿Eres fan de lo sobrenatural? No dejes de ver “Wolf Pack” en los estrenos de febrero 2023.

The Walking Dead: Temporada 11 (Parte 2) – 20 de febrero

La temporada final de la aclamada serie “The Walking Dead” encuentra a Daryl, Maggie y nuestros héroes en una tensa misión junto con Negan para enfrentarse a los misteriosos Reapers. Mientras tanto, el grupo de Eugene debe asimilarse a la Commonwealth y obtener ayuda para Alexandria.

Billy the Kid – 20 de febrero

Creada por Michael Hirst (“Vikingos”), esta épica serie de aventuras románticas cuenta la vida de Billy the Kid, también conocido como William H. Bonney, desde sus humildes raíces irlandesas y sus primeros días como vaquero y pistolero en la frontera estadounidense. , a su papel fundamental en la guerra del condado de Lincoln y más allá. Descúbrela en los estrenos de febrero 2023.

Otros estrenos de Claro Video en febrero de 2023

Películas

Campamento en familia – 15 de febrero (Compra y renta)

Asesinatos accidentales: Unas vacaciones para morir – 1 de febrero (Compra y renta)

At midnight – 10 de febrero

La cruda verdad – 1 de febrero

Desconectados – 1 de febrero

Teen Wolf: La película – 1 de febrero

Estrenos de Amazon Prime Video para febrero de 2023

Series

La cabeza de Joaquín Murrieta – 17 de febrero

Sigue las aventuras de Joaquín Murrieta y Carrillo mientras se unen para enfrentarse a un enemigo común. Si lo que buscas es una serie mexicana fuera de los géneros convencionales, ésta es tu opción en los estrenos de febrero 2023.

Carnival Row: Temporada 2 – 17 de febrero

Amar. Asesinato. Conspiración. Revolución. Cuando asesinatos misteriosos inflaman las tensiones entre Faefolk y sus opresores humanos, cada habitante de Carnival Row debe elegir quiénes son y cómo actuar. De eso trata “Carnival Row“.

The Consultant – 24 de febrero

Después de una tragedia indescriptible en CompWare, un estudio de juegos con sede en el centro de Los Ángeles, un consultor misterioso, Regus Patoff, llega a la ciudad y se hace cargo. Sigue a Christoph Waltz en esta misteriosa serie para sorprenderte en los estrenos de febrero 2023.

Harlem: Temporada 2 – 3 de febrero

Después de hacer estallar su carrera e interrumpir su vida amorosa, Camille (Meagan Good) tiene que descubrir cómo volver a juntar las piezas; Tye (Jerrie Johnson) considera su futuro; Quinn (Grace Byers) emprende un viaje de autodescubrimiento; y la carrera de Angie (Shoniqua Shandai) da un giro prometedor. Juntos, suben de nivel a la siguiente fase de sus carreras, relaciones y sueños de la gran ciudad.

Farzi – 9 de febrero

Un artista que se ve envuelto en las turbias y altas apuestas de una estafa y un feroz oficial de la fuerza de tarea en la misión de librar al país de sus amenazas en un thriller único en su clase, de ritmo rápido. Disfruta esta serie en los estrenos de febrero 2023.

Dr. Seuss Baking Challenge – 24 de febrero

La anfitriona Tamera Mowry-Housley da la bienvenida a 9 equipos de pasteleros y pasteleros a la Ciudad de Seuss, donde competirán por la ciudadanía honoraria, la llave de la ciudad y $50,000. Desde El gato en el sombrero hasta Huevos verdes con jamón, El Lorax y Horton escucha a Quién, cada episodio dará vida al mundo del Dr. Seuss de la manera más dulce posible.

Películas

Casando a mi ex – 6 de febrero

Zuria Vega y Memo Villegas protagonizan “Casando a mi ex” en los estrenos de febrero 2023. Mariana, una exitosa y dura wedding planner, no cree en el matrimonio después de haber visto a su madre fracasar en varios intentos. Ella no quiere lo mismo para sí misma y decide terminar su relación con su prometido Luis.

Como novio de pueblo – 1 de febrero

Después de ser plantado el día de su boda, Diego (José Ma. De Tavira) queda destrozado y pasa de vivir el mejor día de su vida a tener el peor momento de su existencia. Sus primos, Julián (Martín Altomaro) y Miguel (Ricardo Polanco), no permitirán que Diego caiga y lo sonsacan a un viaje para olvidar y divertirse en Puerto Vallarta, la playa donde vivieron juntos sus mejores veranos adolescentes.

Ahí Diego se reencontrará con Martina (Regina Blandón), su primer amor. Más que un viaje de olvido, esta aventura se convertirá en un reencuentro con el pasado, la amistad perdida y el enfrentamiento de algunos miedos. Momentos que solamente pueden ser impulsados por la energía de ser primos. Remake mexicana de ‘Primos’ (2011), de Daniel Sánchez Arévalo. ¡Una divertida alternativa mexicana para los estrenos de febrero 2023!

Joker – 3 de febrero

Con el anuncio de James Gunn con respecto al futuro de DC Studios, se confirmo que el Joker de Todd Phillips será parte alternativa del universo cinematográfico. En este mes podrás observar la película que rescató a Warner Bros en 2019 y que fue tan exitosa que su saga continúa.

Dune – 25 de febrero

La versión de Dune dirigida por Denis Villeneuve llega a los estrenos de 2023, en espera de la segunda parte que llegará en los próximos años, igualmente, con el protagonismo de Timotheé Chalamet y Zendaya.

Somebody I used to know – 10 de febrero

Ally, que se reúne con un exnovio en un viaje, la hace comenzar a cuestionar todas sus elecciones de vida anteriores. El giro de los acontecimientos se vuelve confuso cuando conoce a Cassidy, una mujer más joven que le recuerda a la persona que solía ser. Otra película romántica para el 14 de febrero.

Otros estrenos para febrero de 2023 en Amazon Prime Video

Películas

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo – 3 de febrero

Reminiscencia – 1 de febrero

Maligno – 10 de febrero

Space Jam: Una nueva era – 10 de febrero

Aquellos que desean mi muerte – 15 de febrero

Los Santos de la Mafia – 8 de febrero

Pokémon: Detective Pikachu – 24 de febrero

Háblame de ti – 1 de febrero

El muñeco de nieve – 1 de febrero

El Conjuro – 3 de febrero

Space Jam – 10 de febrero

Sherlock Holmes: Juego de Sombras – 15 de febrero

Los Infiltrados – 15 de febrero

¿Qué Pasó Ayer? Parte II – 15 de febrero

¿Qué Pasó Ayer? Parte III – 15 de febrero

Aunque los estrenos de febrero 2023 están repletos de cualquier cantidad de géneros, el romance es el principal atractivo para que puedas ver series y películas románticas este San Valentín.