Estrenos de marzo 2024 en Netflix, Claro Video, Disney+, Star+, Apple TV+ y Prime Video

Los estrenos de marzo 2024 en plataformas de streaming como Netflix, Claro Video, Disney+, Star+, Apple TV+ y Prime Video traen consigo series, películas y reality shows. En Unotv.com te traemos todo el contenido que podrás ver en el tercer mes del año.

Estrenos de marzo 2024 en Netflix

Películas

Spaceman – 1 de marzo

Tras seis meses en una solitaria misión espacial, un astronauta intentar hacer frente a los problemas de su matrimonio con la ayuda del misterioso polizón que encuentra en su nave. No te pierdas a Adam Sandler en Spaceman en los estrenos de marzo 2024.

Damsel – 8 de marzo

En Damsel, Millie Bobby Brown interpreta a una obediente damisela que acepta casarse con un apuesto príncipe. Pronto descubre que lo que en realidad quiere de ella la familia del novio es sacrificarla y, de este modo, saldar una antigua deuda. Cuando es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, solo tiene su ingenio y voluntad para sobrevivir.

Me llamo Loh Kiwan – 1 de marzo

Loh Ki-wan es un desertor norcoreano que huye a Bélgica por el bien de su madre, Ok-hee. Para quedarse en el país necesita que le concedan la condición de refugiado. En esta situación conoce a Mari, una chica surcoreana con la nacionalidad belga que era francotiradora. Mientras que Loh Ki-wan lucha por una vida mejor, Mari no tiene razones para seguir viviendo. ¡No te pierdas Me llamo Loh Kiwan en los estrenos de marzo 2024!

TÓTEM – 1 de marzo

Sol, una niña de siete años, pasa el día en casa de su abuelo, ayudando en los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre. A lo largo del día, el caos se apodera poco a poco de la familia, fracturando sus cimientos. Sol abrazará la esencia de dejarse llevar como una liberación para la existencia. Tras quedar relegada en los Oscar, TÓTEM llega en marzo.

Un Deseo Irlandés – 15 de marzo

Cuando el amor de la vida de Maddie se compromete con su mejor amiga, ella deja de lado sus sentimientos para ser dama de honor en su boda en Irlanda. Lindsay Lohan llega a los estrenos de marzo 2024 con Un Deseo Irlandés.

Series

Los Caballeros – 7 de marzo

Guy Ritchie vuelve con una serie de mafiosos llamada Los Caballeros, marcando el regreso de uno de los maestros del cine negro contemporáneo.

Jóvenes altezas: Temporada 3 – 11 de marzo

Jóvenes altezas en su tercera temporada, habla de cómo la pareja principal deberá enfrentarse a las consecuencias del discurso de Wilhelm, el cual no solo tendrá repercusiones en la corte, sino también en la escuela, ya que Hillerska enfrenta la peor crisis de toda su historia. ¡No te la pierdas en los estrenos de marzo 2024!

¿Cuánto pesa la sangre? Temporada 4 – 1 de marzo

La cuarta temporada de ¿Cuánto pesa la sangre? sigue a Puleng, una joven que asiste a la escuela secundaria y que su hermana Phumelele fue raptada -poco después de su nacimiento- por una red de tráfico de personas.

Furias – 1 de marzo

Furias habla de una inmersión en los bajos fondos criminales de París, donde Lyna conoce a la enigmática y brutal Furie, la jefa de este peligroso entorno. ¡Imperdible en los estrenos de marzo 2024!

Bandidos – 13 de marzo

En Bandidos, Miguel y su cómplice Lilí se unen a un grupo de bandidos que intentan recuperar el tesoro de una tumba submarina de un galeón español que se hundió en el Golfo de México durante la Guerra de la Independencia. Sin embargo, no serán los únicos que buscan hacerse con este valiosísimo botín.

No te pierdas a Ester Expósito, Luis Gerardo Méndez, Mabel Cadena, Alfonso Dosal, Bruno Bichir y Juan Pablo Medina en los estrenos de marzo 2024.

Otros estrenos para Netflix en marzo 2024

Documentales, especiales y reality shows

El Slam de Netflix – 3 de marzo

El Swing Perfecto: Temporada 2 – 6 de marzo

Películas

Shirley – 22 de marzo

Hellboy – 17 de marzo

La chica en la telaraña – 31 de marzo

La Leyenda del Zorro – 1 de marzo

50 Sombras Liberadas – 4 de marzo

Miss Potter – 3 de marzo

Series

Dexter: Temporadas 1 a 8 – 31 de marzo

Nana: Temporada 1 – 7 de marzo

Estrenos de Claro Video para marzo 2024

Películas

Chicas Pesadas – 6 de marzo (Compra y renta)

De la ingeniosa mente de Tina Fey llega un nuevo giro al clásico moderno CHICAS PESADAS. La nueva alumna Cady Heron es recibida al grupo más depredador de la escuela, un equipo elitista de chicas llamado “Las Plásticas”, liderado por la confabuladora abeja reina Regina George. Si no la viste en cines, redescúbrela en los estrenos de marzo 2024.

Con todos menos contigo – 7 de marzo (Compra y renta)

Bea y Ben parecían la pareja perfecta, pero después de una primera cita increíble, algo sucedió que enfrió su ardiente atracción, hasta que inesperadamente se encuentran juntos en una boda con destino en Australia. Con todos menos contigo es la comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell.

Zona de Interés – 31 de marzo (Compra y renta)

Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, trata de construir una vida familiar idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. La situación se tuerce cuando Höss sospecha que su mujer es infiel. Zona de Interés es favorita a ganar el Oscar 2024 a Mejor Película Extranjera.

Anatomía de una caída – 14 de marzo (Compra y renta)

Sandra, Samuel y su hijo de 11 años viven alejados de todo en la montaña. Un día encuentran a Samuel muerto al pie de su casa. Se abre una investigación por muerte sospechosa y no tardan en inculpar a Sandra, a pesar de la ambigüedad del caso. ¡Anatomía de una caída es una de las mejores películas que llegan a los estrenos de marzo 2024!

Secretos de un escándalo – 28 de marzo (Compra y renta)

Veinte años después del inicio de su mediático romance, Gracie y Joe, con 23 años de diferencia de edad, viven una supuesta vida perfecta. Pero cuando una famosa actriz llega para preparar su personaje de ‘Gracie’, emociones latentes salen a la luz. Descubre Secretos de un escándalo con Natalie Portman y Julianne Moore.

Series

Shark Tank México: Especial Mujeres Emprendedoras – Disponible

En ‘Shark Tank México: Especial Mujeres Emprendedoras‘ veremos cómo el poder femenino está cada vez más presente en el mundo de los negocios. Prepárate para ver a un grupo de empresarios afinar la mira para reconocer a los mejores proyectos del país.

Penny Dreadful – Por confirmar

En la Inglaterra victoriana, con el telón de fondo de famosas creaciones literarias como Frankenstein, Drácula o Dorian Gray, un antiguo explorador, Sir Malcolm Murray, una vidente con secretos, Vanessa Ives, un pistolero americano, Ethan Chandler, y un prometedor cirujano se unen en Londres para combatir una amenaza sobrenatural que habita en el inframundo e intentar rescatar a una joven desaparecida. ¡Si no la has visto, aprovecha en los estrenos de marzo 2024!

The Killing Kind – 15 de marzo

The Killing Kind sigue a una abogada llamada Ingrid Lewis que defiende a John Webster contra cargos de acoso, sólo para que Webster se vuelva contra ella. Cuando un colega muere en una concurrida carretera de Londres, Ingrid está segura de que ella era la víctima prevista

Sanditon – 1 de marzo

Charlotte regresa a Sanditon con su prometido a cuestas y se ve obligada a confrontar sus sentimientos con Colbourne. ¿Pueden los dos seguir ignorando su atracción mutua? Mientras tanto, Georgiana lucha en los tribunales para proteger su herencia. ¡No te la pierdas en los estrenos de marzo 2024!

Confidencial: Historias de feminismo, pasión y poder – Disponible

Confidencial: Historias de feminismo, pasión y poder es un programa biográfico sobre Elena Arizmendi, feminista mexicana, fundadora de la Cruz Blanca Neutral. Ella perteneció a la generación femenina que en las primeras décadas del siglo XX reivindicó la presencia de la mujer en la vida pública del país.

Más estrenos de Claro Video en marzo de 2024

Películas

El Color Púrpura – 10 de marzo (Compra y renta)

El aprendíz del tigra – 1 de marzo (Compra y renta)

La última sesión de Freud – 1 de marzo (Compra y renta)

Llegó a mí – 7 de marzo (Compra y renta)

PAW Patrol: La súper película – 29 de marzo

Las Niñas Bien – Disponible

The Diary of a Teenage Girl – 31 de marzo

Ghostbusters II – 1 de marzo

In Bloom – 1 de marzo

Series

Dora: Say Hola to Adventure! – 1 de marzo

El retorno de los Thundermans – 7 de marzo

Ink Master – 20 de marzo

South Park – 1 de marzo

Estrenos de Disney+ en marzo 2024

Series y especiales

X-Men 97 – 20 de marzo

X-Men 97 es una secuela de X-Men: The Animated Series, serie que se hizo famosa en la década de los noventa. ¡Imperdible en los estrenos de marzo 2024!

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) – 15 de marzo

El fenómeno cultural de la cantante Taylor Swift, The Eras Tour, continúa en las plataformas de streaming con este documental que se sumerge en los conciertos de la histórica gira de la artista.

Pretty Freekin Scary – 19 de marzo

Frankie Ripp, de 14 años, parece tener una vida perfecta hasta que muere. Entonces se le permite volver a casa, pero sólo con sus nuevos guardianes del Inframundo, mientras tiene que adaptarse a su estatus de ‘muerta’ en la escuela. Descubre Pretty Freekin Scary en los estrenos de marzo 2024.

Nell: La Renegada – 29 de marzo

Acusada de asesinato, Nell Jackson se ve obligada a vivir del botín y los expedientes con sus dos hermanas. Con la ayuda de un espíritu valiente llamado Billy Blind, se da cuenta de que el destino no la ha llevado por mal camino por casualidad, ya que se cruzará con la reina Ana y jugará un papel en las luchas de poder que se desarrollan en los campos de batalla europeos. Sigue Nell: La Renegada este mes.

Películas y documentales

El Planeta de los Simios: La Saga – 8 de marzo

Con motivo del próximo estreno de El planeta de los simios: Nuevo reino, se estrenará la franquicia completa en los estrenos de marzo 2024.

Madu – 29 de marzo

Sigue a Anthony Madu, el niño nigeriano que se convirtió en una sensación viral después de que un vídeo lo mostrara bailando ballet descalzo en una calle lluviosa a las afueras de Lagos.

The Space Race – 1 de marzo

The Space Race descubre las historias poco conocidas de los primeros pilotos, ingenieros y científicos negros que se convirtieron en astronautas. Un documental a al altura de los estrenos de marzo 2024.

Reinas del Mundo Animal – 5 de marzo

Reinas del Mundo Animal cuenta la historia de las líderes más poderosas del mundo animal enfrentándose a las historias de supervivencia más intensas de la naturaleza.

Más estrenos de marzo 2024 en Disney+

Series, cortos, especiales y documentales

Ascenso por el Ártico con Alex Honnold – 13 de marzo

Fotógrafos – 19 de marzo

Moon girl y Devil, el dinosaurio (nuevos episodios) – 20 de marzo

Supergatitos – 27 de marzo

Abuela y abuela – 22 de marzo

Cita de juegos con Winnie the Pooh – 20 de marzo

Estrenos de Star+ en marzo 2024

Películas y documentales

Poor Things – Por confirmar

Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

No te pierdas Poor Things, la favorita a los Oscar 2024 en los estrenos de marzo 2024.

Gol Gana – 27 de marzo

Taika Waititi, director de comedias emblemáticas como Jojo Rabbit y What we do in the shadows, regresa con un drama basado en hechos reales sobre un equipo de futbol de Samoa Americana. Además del nombre del cineasta, destaca por su elenco estelar conformado por Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Rhys Darby y Will Arnett.

Sacred Soil: The Piney Woods School Story – 15 de marzo

Documental que tiene como telón de fondo la historia cultural de uno de los internados negros más antiguos de Estados Unidos. La película ofrece una ventana a las siempre cambiantes y complejas capas de la escuela y sus estudiantes. Imperdible en los estrenos de marzo 2024.

Asesinato en el campus (Nueva temporada) – 27 de marzo

En muchas de las universidades de Estados Unidos ha habido casos de asesinatos muy perturbadores. Asesinato en el campus cuenta las historias de estudiantes de diferentes universidades cuyas vidas acabaron demasiado pronto. Sin embargo, después de estas tragedias sigue habiendo esperanza por el cambio.

Series

Soy Extraordinaria (Nueva temporada) – 6 de marzo

La segunda temporada de Soy Extraordinaria continuará donde el abrupto final de la primera dejó las cosas, con Jen tratándose en una costosa clínica para acercarse a sus poderes. Lamentablemente, esto va a resultarle más difícil de lo creía y el resto de su vida también será un reto. ¡Échale un vistazo en los estrenos de marzo 2024!

Cobra Rebellion (Nueva temporada) – 6 de marzo

“Rebellion” comienza con el estallido de la Primera Guerra Mundial. A medida que las expectativas de una corta y gloriosa campaña se desvanecen, la estabilidad social se deteriora y el nacionalismo irlandés pasa a primer plano. Los sucesos tumultuosos que siguen se ven a través de los ojos de un grupo de amigos de Dublín, Belfast y Londres, que desempeñan papeles vitales en la historia de la independencia de Irlanda.

Nos vemos en otra vida – 6 de marzo

El 11 de marzo de 2004, varios puntos de la red de Cercanías madrileña fueron sacudidos por ataques terroristas, provocando la muerte de más de 190 personas. Adaptación del libro de Manuel Jabois en el que radiografiaba la figura de Gabriel Montoya Vidal, más conocido como Baby, que sería el primer condenado por los atentados por transportar los explosivos desde Asturias a Madrid. ¡No te pierdas Nos vemos en otra vida en los estrenos de marzo 2024!

Coppola: El Representante – 15 de marzo

Sigue la increíble y polémica vida de Guillermo Coppola, el legendario representante del futbolista Diego Armando Maradona.

Estrenos de Apple TV+ en marzo 2024

Series

Las aventuras inventadas de Dick Turpin – 1 de marzo

El legendario bandolero Dick Turpin se embarca en una serie de absurdas aventuras cuando lo nombran, a regañadientes, líder de su banda de delincuentes, y le encargan deshacerse del agente corrupto Jonathan Wilde.

De (mal viaje) con Eugene Levy – 8 de marzo

En la segunda temporada de De (mal viaje) con Eugene Levy, el actor llega a Europa, incluyendo la tierra natal de su madre, en una serie de viajes bastante particular. Échale un ojo en los estrenos de marzo 2024.

La caza del asesino – 15 de marzo

Esta serie de ficción histórica con tintes de thriller conspirativo ahonda en las consecuencias del primer asesinato de un presidente estadounidense y en la lucha por preservar y proteger los ideales del plan de reconstrucción de Lincoln. ¡Descubre La Caza del Asesino en los estrenos de marzo 2024!

Palm Royale – 20 de marzo

En 1969, una mujer intenta cruzar esa línea impermeable que separa a ricos y pobres para asegurarse un sitio en el círculo más exclusivo de Estados Unidos: la alta sociedad de Palm Beach.

Fraggle Rock: El regreso (Segunda temporada) – 29 de marzo

Vuelven los cantarines y divertidos Fraggles de Jim Henson. Uníos a Gobo, Rosi, Dudo, Musi, Bombo y a sus nuevos amigos en sus desternillantes y épicas aventuras sobre la magia que se desprende cuando rendimos homenaje y cuidamos de nuestro interconectado mundo. ¡Para toda la familia en los estrenos de marzo 2024!

Estrenos de Amazon Prime Video en marzo 2024

Series

LOL: Last One Laughing México (Temporada 6) – 8 de marzo

Varios comediantes son encerrados durante seis horas, ellos tratarán de hacer todo lo posible para hacer reír a sus compañeros, quienes tienen la única misión de no reírse. Eugenio Derbez y “Capi” Pérez presentan la sexta temporada de LOL.

Invincible: Temporada 2, parte 2 – 14 de marzo

La mitad de la temporada actual de Invincible culminó en un punto álgido con la inesperada aparición de Omni-Man, quien reveló que los Viltrumitas, su especie, lo buscan para castigarlo por deserción y planean una invasión a la Tierra. ¡No te pierdas Invincible en los estrenos de marzo 2024!

Tales of the Walking Dead – 20 de marzo

Tales of the Walking Dead es un spin off de la aclamada serie The Walking Dead. Una antología episódica que seguirá a personajes individuales del mismo universo basado en los cómics de The Walking Dead, tanto nuevos como antiguos.

Películas

Jaque Mate – 1 de marzo

Jaque Mate es la entretenida historia de una brigada internacional que resuelve crímenes, fraudes y ataques que ponen en peligro la seguridad global. Cada miembro usará su lógica, tácticas y estrategias para estar un paso adelante de su oponente. ¡No te la puedes perder en los estrenos de marzo 2024!

Ricky Stanicky: El impostor – 7 de marzo

Cuando tres mejores amigos hacen una broma que sale mal, inventan a un personaje imaginario llamado Ricky. 20 años después, continúan usando a Ricky Stanicky como excusa, pero ante la sospecha de sus parejas, el trío decide contratar a un decadente actor para imitar al personaje.

El Duro – 21 de marzo

Dalton es un ex peleador de la UFC con un nuevo trabajo de encargado de seguridad. Su misión es impedir que una violenta pandilla destruya un bar. Ni cinco contra uno, la pandilla no es rival para las habilidades de Dalton. Pero el riesgo aumenta con la llegada del despiadado matón Knox. ¡No te pierdas a Jake Gyllenhaal en los estrenos de marzo 2024!

Más estrenos de marzo 2024 en Amazon Prime Video

