Eugene Levy visita México con su serie “The Reluctan Traveler”

Eugene Levy. Foto: AFP

El actor canadiense Eugene Levy, reconocido por la saga “American Pie” y ganador de múltiples premios Emmy, visitó México para grabar parte de la tercera temporada de su serie de viajes “The Reluctant Traveler”.

En esta nueva entrega, Levy experimentó de cerca las tradiciones del Día de Muertos en Oaxaca, en una visita que, según confesó, lo marcó profundamente.

“México fue una de esas experiencias que me abrieron los ojos. Pude ver el desfile, la gente disfrazada y maquillada, pero lo más especial fue convivir con una familia que acababa de perder a su madre. Eso me permitió conocer el lado espiritual del Día de Muertos, algo que jamás habría vivido de otra manera.” Eugene Levy

Además de las tradiciones, Levy destacó su amor por la gastronomía nacional: “La comida fue excepcional. El mezcal también fue bastante bueno”, comentó entre risas.

El actor reconoció que con cada temporada se sentía más cómodo como viajero: “En la tercera temporada recorrí un largo camino desde que empecé. Llegué incluso a armar mi propia lista de deseos de viaje. Creo que esta fue la temporada más emocionante que hemos hecho”.

Eugene Levy tiene guía inesperado en el Castillo de Windsor, el príncipe William

Durante el rodaje en el Reino Unido, Eugene Levy vivió una de las mayores sorpresas de la serie: ser recibido personalmente por el príncipe William en el Castillo de Windsor.

“Yo sabía que íbamos a recorrer Windsor, pero no sabía que el Príncipe de Gales iba a ser mi guía. Fue una sorpresa total y uno de esos momentos únicos en la vida que muy pocos podían experimentar.” Eugene Levy

Sobre el encuentro, el actor no escatimó en elogios: “Fue un hombre muy encantador, increíble… un verdadero príncipe en todo sentido”.

Paseo por Vancouver con Michael Bublé

Otro de los episodios memorables de esta tercera temporada lo vivió en Canadá, donde Michael Bublé lo llevó a recorrer Vancouver, su ciudad natal.

“Jamás lo había conocido y resultó ser un anfitrión increíble. Pasamos un par de días muy divertidos y después pude decir honestamente que era un amigo. No pudo haber sido más encantador.” Eugene Levy

¿De qué trata The Reluctant Traveler?

El programa sigue a Eugene Levy, quien se describe a sí mismo como un viajero poco entusiasta, en recorridos por distintos países y culturas del mundo. A lo largo de cada episodio, explora destinos turísticos, tradiciones locales y experiencias únicas que lo sacan de su zona de confort.

La propuesta combina humor, curiosidad y descubrimiento personal, mostrando cómo alguien que nunca se consideró un explorador puede aprender a disfrutar y transformar su forma de ver el mundo.