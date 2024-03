Eugenio Derbez adelanta posible reconciliación de Aislinn y Mauricio: “Donde hubo fuego”

Eugenio Derbez presentó la sexta temporada de LOL. Foto: Gettyimages.

Después de que se diera a conocer una fotografía en la que aparece Aislinn Derbez tomada de la mano de su ex Mauricio Ochmann en España, Eugenio Derbez reveló que siempre le ha dicho a su hija “que donde hubo fuego, cenizas quedan” y aunque no quiso ahondar en el tema durante la presentación de la sexta temporada de su serie LOL, si justificó la imagen.

El productor mexicano, que se reunió con la prensa para hablar sobre el próximo estreno de su serie en un hotel de la CDMX, aseguró que la imagen fue tomada durante el rodaje de una película que Aislinn y Mauricio están filmando en Madrid.

Eugenio Derbez admira la buena relación que tienen

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron poner fin a su matrimonio hace cuatro años, pero por el gran amor que se tuvieron y sobretodo, por el bienestar de su hija Kailani de seis años, han decidido tener una buena relación y convivir constantemente como familia.

“La verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y Mauricio la separación tan amistosa que llevan, y que la mayoría no hemos podido tener, como ustedes bien saben. A mí me hubiera gustado darles a mis hijos la paz y tranquilidad que como niños necesitaban, ellos no tenían la culpa de vernos peleando”, declaró Derbez.

[Sigue el canal de Uno TV en WhatsApp: Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué pasó con Aislinn y Mauricio en España?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann causaron revuelo el pasado 22 de febrero cuando se revelaron unas fotos en las que se les ve tomados de la mano. Algunos especularon que por fin se habrían reconciliado tras su divorcio.

Ninguno de los dos actores hizo comentarios de inmediato desde sus cuentas oficiales tras la difusión de esas imágenes.

Posteriormente, la actriz compartió estas imágenes en sus redes y explicó que se encuentra en Madrid, España, filmando junto a su ex esposo un proyecto cinematográfico que se llama “Hasta el fin del mundo”, cinta dirigida por Emiliano Gastro.

“La cantidad de cosas por las que hemos pasado en sólo 2 semanas de los rodajes más complejos de mi vida, pero también de lo más hermoso”, escribió según una reseña del portal de la revista ¡Hola! USA publicada el 1 de marzo.