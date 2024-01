Eugenio Derbez habla de la próxima paternidad de José Eduardo: “Será mejor papá que yo”

Eugenio Derbez afirma que José Eduardo será mejor papá que él. Foto: Cuartoscuro

Eugenio Derbez habló por primera vez del debut de José Eduardo como papá. El comediante no vaciló en asegurar que su hijo será un mejor papá de lo que él fue con él.

“Él va a ser un gran papá. Yo creo que va a ser mejor papá que yo, por supuesto”.

Derbez aseguró que la próxima paternidad de José Eduardo los ha acercado mucho como padre e hijo, pues confesó el joven, producto de su relación con Victoria Ruffo, le pide consejos.

“Me ha pedido consejos. Me ha hablado. Estamos más en contacto que nunca y eso me hace muy, muy feliz… Estoy muy, muy contento, él está feliz, y voy a ser abuelo otra vez”.

El actor, cabeza de una de las familias más populares del medio, destacó que, aunque no veía a José Eduardo con ganas de convertirse en padre, ahora nota a su hijo muy contento.

“Yo pensé que no (iba a tener hijos). Yo pensé que no era, como que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz”.

Aunque Eugenio Derbez se dijo contento por la llegada de su segundo nieto, afirmó que para él es “raro”, pues no han pasado muchos años de no tener una convivencia con niños, por la edad de su hija menor Aitana.

“Yo tuve unos abuelos maravillosos. El ser abuelo es una bendición, me siento raro porque tengo una hija chiquita también, entonces, no es esa parte en donde uno termina de ser papá y pasan muchos años y eres abuelo. Al revés, ahorita siento como si tuviera otra hija o tuviera otra nieta con Aitana”.

Además, Eugenio Derbez reveló que cuando José Eduardo les dio la noticia, comenzó a gritar junto a Alessandra Rosaldo, su esposa.

“Nos citó en un restaurante, nos dijo que nos iba a dar un regalo de Navidad atrasado… Como es de bromista, pensé que pudiera traer algo ahí, pero ya vi la prueba de embarazo. Ale y yo gritamos de felicidad. Muy lindo”.