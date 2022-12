Eugenio Derbez unió a la Cotorrisa en la quinta temporada de LOL

Eugenio Derbez invitó a la Cotorrisa para quinta temporada de LOL. Foto: Instagram.

Eugenio Derbez volvió a invitar a Ricardo Pérez y José Luis García, mejor conocido como Slobotzky, para participar en su programa “LOL: : Last One Laughing”, pero ahora, para la quinta temporada estarán como contrincantes. El productor reveló que los quiso enfrentar, no sólo porque la gente los “adora”, también porque está convencido de que va a ser muy divertido ver la dinámica de los conductores del podcast La Cotorrisa compitiendo entre ellos, pues sólo uno puede ganar y ellos se conocen a la perfección.

“Está la opción de que hagan equipo en contra de alguien, pero va a llegar un momento, en que quieran o no, van a ser contrincantes y se conocen tan bien que estamos seguros que uno puede hacer reír al otro muy fácilmente porque saben cuáles son sus debilidades”, aseguró Derbez en entrevista para UnoTV.com.

Eugenio Derbez reúne a los “reyes sin corona”

Eugenio Derbez decidió traer de regreso a la quinta temporada de LOL a aquellos participantes que destacaron en cada una de las emisiones, pero que por diferentes razones no lograron ganar: ” Nos dimos cuenta que la gente se quejaba mucho que a veces no ganaban los que más habían trabajado, porque aquí se trata de que gana el que no se ría, y muchas veces es el que menos propone y teníamos gente maravillosa”.

“El Capi” Pérez, Isabel Fernández, Slobotzky y Ricardo Pérez de “La Cotorrisa”, “La Chupitos“, El “Borrego” Nava, Ricardo Peralta y “El Diablito“, son los comediantes que una vez más intentarán aguantar seis horas sin reír, como lo indica el reglamento de LOL: Last One Laughing.

Quinta temporada de LOL, tiene nuevas reglas

El reality show de Eugenio Derbez llegará a Prime Video el próximo 16 de diciembre, los participantes son los mejores perdedores de todas las temporadas quienes se enfrentarán a nuevas reglas.

“En esta temporada, a diferencia de las otras, hay risas más francas porque vinieron a arriesgarlo todo ,con gente que lo ha demostrado en otras temporadas, que vienen a proponer, a hacer reír a los demás y eso hace que sea la mejor temporada de todos”, dijo Eugenio Derbez.

La quinta temporada contará con invitados especiales y público: ·Es algo que yo desde hace varias temporadas quería instituir y finalmente se logró y no sabes qué maravilla”.

El consumo de alcohol está permitido en la quinta temporada de LOL, pero limitado, aseguró Eugenio Derbez y agregaron una sección que se llama “brillas o te humillas” con la que obligan a los participantes a proponer, haciendo una presentación frente a todos en un escenario.

Eugenio Derbez sigue buscando diferentes maneras de hacer reír a la gente

Durante la entrevista, Eugenio Derbez aseguró estar muy sorprendido por el éxito de LOL, serie que incuso hace un par de años lo hizo merecedor de un premio EMMY, el mexicano reveló que para él esto solo era una experimento, pues no sabía si iba a funcionar o no. Ahora se siente muy orgulloso de él

“Para mí era importante este proyecto porque era descubrir nuevos talentos, para mí estar en la búsqueda de nuevas maneras de hacer reír a la gente y hacer un nuevo estilo de comedia es súper importante”, finalizó Derbez