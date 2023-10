Eugenio Derbez defiende su amor por México: “que ya no viva aquí no significa que no me preocupe”

Eugenio Derbez está en México para promocionar cinta “Radical”. Foto: Gettyimages.

Eugenio Derbez, desde hace 10 años se mudó a Estados Unidos para hacer su sueño realidad, trabajar en la industria de cine en Hollywood. En repetidas ocasiones, en redes sociales, el productor mexicano ha sido criticado por opinar sobre temas sociales, ecológicos e incluso políticos sobre México. Él se defiende y asegura que el amor por su país no ha cambiado.

“Nunca falta que en redes sociales des una opinión a favor de tu país, queriendo hacer las cosas bien por tu país, y nunca falta el que te dice ‘si ya no vives en México'”, reveló a Unotv.com.

El actor de 62 años aseguró, que el hecho de vivir fuera de México lo ha hecho valorar más su país, sus raíces, su comida y sus paisajes.

“Cuando sales de México y ves otros panoramas es cuando más te duele México, tenemos el país más maravilloso, más que ningún otro en el mundo y no lo cuidamos, no valoramos lo que tenemos y por eso es que a veces, los que estamos fuera, peleamos más por México”. Eugenio Derbez.

Derbez añadió durante la entrevista, que México tiene todo para ser una megapotencia, por el simple hecho de tener mexicanos: “los mexicanos somos únicos”.

Con su trabajo, Eugenio Derbez quiere mostrar su amor por México

La nueva cinta de Eugenio Derbez, “Radical”, una película que cuenta la historia sobre un profesor de Matamoros, que le apostó a la educación crítica y motivó a varios alumnos para seguir estudiando y alcanzar sus sueños, llegará a cines el 19 de octubre.

Derbez aseguró que este trabajo, como muchos otros que ha hecho a lo largo de su trayectoria, busca mostrar su amor por su país natal: “siento que a veces no se ve tanto, que todo esto lo hago con todo mi cariño y con todo mi amor a México, siempre lo he dicho, estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado por años”.

Vive premier “más emotiva” de su vida

Con motivo del próximo estreno de su película, Eugenio Derbez y el elenco de “Radical” asistieron a la premier el pasado 16 de octubre, en Plaza Antara, un evento que “jamás olvidará”.

“No estoy exagerando, yo creo que es la premier más emotiva que he tenido en toda mi carrera, fue espectacular de verdad fue increíble”. Eugenio Derbez

Eugenio Derbez aseguró, que la manera en que la gente se puso de pie, aplaudió a la película y se emocionaron al verla nunca había pasado.