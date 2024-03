“Una gran pérdida”: Eugenio Derbez habla de la muerte de “Don Camerino”

Eugenio Derbez se despidió de Juan Verduzco, “Don Camerino”. Foto: Cuartoscuro

Eugenio Derbez habló de la reciente muerte de Juan Verduzco, actor que dio vida a Don Camerino, en la Familia P. Luche. En un encuentro con varias cámaras de televisión, entre ellas las de Sale el Sol, el famoso afirmó que se trataba de una “gran pérdida”.

“Para mí fue sorpresivo, me enteré bajándome del avión. Fue un gran compañero, sobre todo un gran ser humano. Una gran pérdida”.

El actor afirmó que, aunque tenía una amistad con Juan Verduzco, confesó que desde hace algún tiempo no entablaban contacto, por lo que desconocía que el famoso presentara complicaciones de salud.

“Yo no sabía que estaba enfermo. Desde que me fui a Estados Unidos perdí un poco de contacto con él y para mí fue sorpresivo, yo no sabía que estaba enfermo”.

Derbez recordó cómo fue que, durante su adolescencia, conoció al actor que, tiempo después, sería parte de La Familia P. Luche.

“Lo conocí desde que yo era niño. Él hacía mucho teatro con mi mamá. Cuando yo tenía 12 años y desde entonces he tenido muy buena amistad con él”.

Las palabras de Eugenio Derbez se sumaron al último adiós que le dio a través de redes sociales, en donde compartió un video retomando los mejores clips de Juan Verduzco como Don Camerino.

“Qué gran orgullo coincidir con Juan en el escenario. Media Ciudad Peluche hoy se queda sin “Don Camerino”. QDEP”, escribió Eugenio Derbez.

Ver más Qué gran orgullo coincidir con Juan en el escenario. Media Ciudad Peluche hoy se queda sin “Don Camerino”. QDEP 🙏🏻 pic.twitter.com/0ipLnhE79o — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 5, 2024

Además, escribió: “Don Camerino ya es dueño de medio cielo, se lo merece”.

Al igual que Derbez, quien será abuelo por segunda ocasión, otros actores que fueron parte del icónico proyecto de televisión también dedicaron un mensaje de despedida a Juan Verduzco.