Eugenio Derbez está en Madrid. Foto: CLB

Después de darle vida al entrañable Burro en las cuatro entregas anteriores de “Shrek”, Eugenio Derbez reveló que su regreso para la nueva película aún está en negociación.

Durante la alfombra roja de los Premios Platino 2025, el actor y productor explicó que ya aceptó la invitación, pero puso una condición fundamental: poder adaptar el libreto al español, como lo hizo en las películas anteriores.

“Ya me contactaron, ya les dije que sí, pero les puse una condición: que me dejen adaptar el libreto”, compartió Derbez.

Eugenio Derbez recordó que en las primeras cuatro entregas trabajó junto a uno de sus escritores, para realizar una versión del guion más cercana al humor mexicano, una libertad que le otorgó en su momento Jeffrey Katzenberg, entonces ejecutivo de DreamWorks.

Sin embargo, advirtió que ahora la situación podría complicarse, ya que los ejecutivos actuales podrían no estar dispuestos a permitir cambios.

“Tal vez a la hora que les digan: ‘Oye, en el doblaje mexicano quieren cambiar el libreto’, tal vez digan ‘No, no, no'”, comentó. Y fue claro: si no le permiten hacer la adaptación, no participará.

“El que saldría perdiendo soy yo, porque me van a decir: ‘Ya no es tan chistoso como antes, ya le pegaron los años'”, dijo Eugenio.

Derbez sabe que su petición no es sencilla, pero confía en que los representantes mexicanos que lo contactaron logren explicar la importancia que su interpretación del Burro tiene en América Latina: “Si lo logran, ya saben que cuentan conmigo. Si no lo logran, ya saben que no”.

Eugenio Derbez podría trabajar con Karla Sofia Gascón

Durante la entrevista con UnoTV, Eugenio también habló sobre su buena relación con Karla Sofía Gascón y reveló que han estado platicando y coqueteando con la idea de trabajar juntos próximamente: “Me encantaría, porque nunca nos ha tocado compartir proyecto”.

Desconoce si sigue vetado de Televisa

Por último, sobre su relación con Televisa, Derbez comentó que sigue vetado “virtualmente” y aunque desconoce oficialmente el motivo, mantiene cariño por la empresa. “Amo Televisa, crecí ahí”, dijo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que las cosas cambien.

“Si pasan una entrevista que me acaban de hacer para Televisa, quiere decir que ya estoy desvetado”, bromeó Eugenio.