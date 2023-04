Eugenio Derbez renunció a su debut en Hollywood por estar en el parto de Aitana

Eugenio Derbez rechazó propuesta en Hollywood. Foto: Gettyimages.

Eugenio Derbez debutó hace 39 años en la televisión mexicana en el programa “Cachún cachún ra ra!” y por mucho tiempo, asegura, dio prioridad a su desarrollo dentro de la industria del entretenimiento, descuidando asuntos personales, sin embargo, antes de que naciera Aitana dejó pasar la oportunidad de debutar en Hollywood para poder estar en el parto de su pequeña hija.

El productor mexicano reveló a UnoTV.com que fue una decisión difícil pues el proyecto que le ofrecían era para un filme que “supuestamente” tenía muchas posibilidades de convertirse en un largometraje muy premiado durante la ceremonia del Oscar y que compartiría créditos con Jake Gyllenhaal.

“El primer trabajo que me dieron en Los Ángeles fue cuanto Ale tenía como 8 meses de embarazo, era un proyecto con Jake Gyllenhaal y me aseguraban que iba a a ser un rotundo éxito y que iba a ser muy premiado, yo por eso me había ido para allá, para trabajar en eso”, recordó Eugenio.

Aceptar participar en esta película, que prefirió no revelar el nombre, implicaba no estar presente durante el parto de su esposa Alessandra Rosaldo y presenciar la llegada de su hija Aitana.

“Decidí quedarme con ellas y no hacer la película”. Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez está convencido que siempre que toma decisiones de este tipo la vida se lo recompensa: “la película por alguna extraña razón fracasó y después la vida me lo recompensó”.

¿Cuándo se fue a vivir Eugenio Derbez a Estados Unidos?

En 2014, el actor mexicano Eugenio Derbez decidió abrirse nuevos horizontes en Estados Unidos y se mudo con su esposa Alessandra Rosaldo a Los Ángeles, dos años más tarde recibió su estrella en el Paseo de la Fama.

¿Qué proyectos ha hecho en Hollywood?

1. “La misma luna“

La película mexicana-estadounidense, protagonizada también por Kate del Castillo, es su primer protagónico en producciones americanas. Eugenio interpreta a un hombre que ayuda a un niño a encontrar a su madre en la frontera mientras se encuentran de ilegales. La película recibió críticas positivas, siendo un éxito financiero.

2. “Jack y Jill” (2011)

Este film producido y protagonizado por Adam Sandler supone un papel relativamente importante para Eugenio, quien interpreta a dos personajes, está basado en algunos personajes del actor en México.

3. “¡Rob!” (2012)

Se trata de una serie de comedia estadounidense (primer proyecto televisivo de Derbez) de la cadena CBS, creada por Rob Schneider. La serie fue cancelada después de una primera temporada, pero se hizo amigo de Schneider, quien lo ha llamado para proyectos posteriores.

4. “No se aceptan devoluciones” (2013)

Esta película catapultó el éxito de su carrera en Hollywood, no solo como actor sino también como director y coescritor. La película se convirtió en un éxito en taquilla en Estados Unidos y México, siendo la cinta en español más vista de la historia, superando a El laberinto del fauno.

5. “Miracles from Heaven” (2016)

Dando vida a un pediatra, Eugenio comparte protagonismo con Jennifer Garner y vuelve a trabajar con Patricia Riggen, la directora mexicana encargada de La misma luna. El actor confesó que fue difícil usar tantos términos técnicos en inglés.

6. “How to be a Latin Lover” (2017)

Se trata de su primer protagónico estadounidense, al ser también el productor, el film contiene mucho de su estilo cómico. Salma Hayek, comparte créditos con Derbez.

7. “Overboard” (2018)

Es el remake de la cinta ochentera; en la que Derbez volverá a interpretar a un playboy latino, en la película también participarán Eva Longoria y Anna Faris.

8.Coda (2021)

Eugenio Derbez forma parte del drama familiar CODA, película inaugural en el Festival de Cine de Sundance 2021, que representa a la comunidad sorda hábilmente. Un año más tarde recibió tres Óscares: Mejor película Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto.

9. El Valet (2022)

Es una comedia romántica, (remake estadounidense de la cinta francesa del mismo nombre estrenada en 2006), que protagoniza y produce el mexicano. Cuenta la historia de Olivia, una estrella de cine que se enfrenta a un desastre de relaciones públicas cuando un paparazzi toma una foto de ella con su amante casado, Vincent.

El valet Antonio (Eugenio Derbez) aparece accidentalmente en la misma foto y es reclutado para hacerse pasar por el nuevo novio y encubrirlo todo.