Eugenio Derbez contó que parte del personaje de Ferica P. Luche está inspirado en Alessandra Rosaldo y llevó a algunas escenas las peleas que llegó a tener con su esposa.

“La Familia P. Luche” es uno de los programas más reconocidos de Eugenio Derbez, quien hace poco dio una muestra más de lo bien que se lleva con Consuelo Duval, la intérprete de Federica en la serie y a quien considera “una hermana de vida”.

Ahora, el papá de Aislinn Derbez confesó que Alessandra Rosaldo inspiró algunas de las peleas que se vieron en pantalla de Federica y su esposo Ludovico, interpretado por Eugenio.

En una entrevista con Yordi Rosado, Eugenio Derbez reveló que Alessandra Rosaldo es Federica P. Luche, al menos en la etapa final de la serie en la que Regina Blandón tuvo el papel de su hija “Bibi”.

“Alessandra es Federica P. Luche, la verdad, si yo le digo ‘mi amor, qué guapa te ves hoy’, me dice, ‘ahhh hoy, ayer me veía mal’. La última temporada completita te puedo decir que casi es la vida de Alessandra conmigo”

Ya en confianza, el también productor detalló que grabó una discusión que tuvo con su pareja y la mamá de su hija Aitana Derbez. Añadió que cuando la cantante de Sentidos Opuestos lo descubrió, enfureció por la referencia.

“Un día me pasó que yo tenía que trabajar y me salió con que había una comida con su papá… Esa escena famosa (de la pelea de Federica y Ludovico) es real y está basada en una discusión que tuve con Alessandra por una comida con su familia. Un día grabando me dicen, ‘te vino a visitar Alessandra'”

Eugenio Derbez