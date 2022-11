“Me dijeron que nunca más”: Eugenio Derbez muestra cómo está su brazo y piensa desafiar a sus doctores

A dos meses del accidente que lo dejó con una fractura en el hombro, Eugenio Derbez mostró cómo va su brazo mientras continúa en rehabilitación, y señaló que más allá de lo que le han dicho los doctores, él piensa desafiar su pronóstico.

El accidente de Eugenio Derbez desató varias especulaciones, como que en realidad había existido una pelea entre él y su hijo Vadhir, y que no se cayó mientras jugaban un videojuego de realidad virtual. Otro rumor al respecto fue que el actor se había reconciliado con Victoria Ruffo, la mamá de su hijo José Eduardo.

En una transmisión que hizo por la inauguración del Mundial de Qatar 2022, Eugenio Derbez mostró los avances de su brazo y señaló que está dispuesto a desafiar lo que le han dicho los doctores.

“Los doctores me dijeron que no iba a poder yo levantar el brazo más allá del hombro, no más de acá, nunca más… y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”.

Eugenio Derbez.