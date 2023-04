Eugenio Derbez todos los días le pide perdón a sus hijos por errores del pasado

Eugenio Derebez tiene cuatro hijos. Foto: Gettuimages

Eugenio Derbez reveló en exclusiva para UnoTv.com que todos los días le pide perdón a sus hijos por errores del pasado: “yo era un escuincle educando a otros tres escuincles, cometí muchos errores, creo que todos los días les pido perdón a ellos”.

El actor mexicano añadió que en esos momentos le dio “demasiada” prioridad a su trabajo, a las cosas que no lo merecían y que sacrificó muchos momentos con Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

“De lo que más me arrepiento es de haberle dado prioridad a cosas que no lo merecían, por alguna extraña razón uno deja a los niños llorando para irse a trabajar, no vas a sus cumpleaños o a sus graduaciones y la verdad a los jefes les vale, para ellos no es tan importante como para los hijos”.

“Aitana me vino a dar una segunda oportunidad en la vida”: Eugenio Derbez

El 4 de agosto de 2014 Eugenio Derbez se convirtió en papá por cuarta ocasión, el comediante y la cantante Alessandra Rosaldo recibieron a Aitana en Los Ángeles, California.

Eugenio declaró que ella le vino a cambiar la vida y le dio una segunda oportunidad para mejorar como papá, al igual que su esposa quien constantemente le manda videos o mensajes para que siga aprendiendo.

“Aitana y Ale me han convertido en un mejor padre, he aprendido de mis errores”, añadió Derbez.

Dejó pasar su primera oportunidad en Hollywood

Eugenio Derbez debutó hace 39 años en la televisión mexicana en el programa “Cachún cachún ra ra!” y por mucho tiempo, asegura, dio prioridad a su desarrollo dentro de la industria del entretenimiento, descuidando asuntos personales, sin embargo, antes de que naciera Aitana dejó pasar la oportunidad de debutar en Hollywood para poder estar en el parto de su pequeña hija.

El productor mexicano reveló que fue una decisión difícil pues el proyecto que le ofrecían era para un filme que “supuestamente” tenía muchas posibilidades de convertirse en un largometraje muy premiado durante la ceremonia del Oscar y que compartiría créditos con Jake Gyllenhaal.

“El primer trabajo que me dieron en Los Ángeles fue cuanto Ale tenía como 8 meses de embarazo, era un proyecto con Jake Gyllenhaal y me aseguraban que iba a a ser un rotundo éxito y que iba a ser muy premiado, yo por eso me había ido para allá, para trabajar en eso”, recordó Eugenio.

Aceptar participar en esta película, que prefirió no revelar el nombre, implicaba no estar presente durante el parto de su esposa Alessandra Rosaldo y presenciar la llegada de su hija Aitana. Eugenio Derbez decidió dejar pasar esa oportunidad laboral.