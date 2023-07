Eva Mendes: ¿quién es la actriz, modelo y pareja de Ryan Gosling?

Eva Mendes, actriz y empresaria casada con Ryan Gosling | Fotos: AFP

Eva Mendes es una actriz y modelo estadounidense de origen cubano. A sus 49 años ha participado en importantes franquicias como “Rápido y Furioso” y “Ghost Rider“. Además, es pareja de Ryan Gosling, protagonista de “Barbie”, desde 2011.

¿Quién es Eva Mendes, actriz y modelo de raíces latinas?

Eva de la Caridad Méndez, mejor conocida como Eva Mendes, nació en Miami, Florida, el 5 de marzo de 1974, hija de migrantes cubanos. A muy temprana edad, su familia se trasladó a Los Ángeles, California. Desde que era joven, se volvió amante de la actuación e incluso dejó su carrera de marketing a mediados de los años 90.

Ivana Chubbuck, entrenadora de actuación que dirige una importante escuela de teatro en Los Ángeles, la descubrió en aquel momento e impulsó su carrera. Ella le consiguió sus primeros papeles para la televisión en series como ‘Urgencias’.

Antes de saltar a la fama, apareció en pequeñas producciones como “Children of the Corn V: Fields of terror“, película que salió directo al formato en video. Asimismo, comenzó a figurar gracias a su aparición en el videoclip de “Hole in my soul” de Aerosmith.

El ascenso y consolidación de la joven actriz y modelo

El debut histriónico de Eva Mendes fue en 1998 con un pequeño papel en “Una noche en el Roxbury“. Sin embargo, comenzó a tomar protagonismo en Hollywood en el año 2000 gracias a su papel como Vanessa en “Leyenda Urbana 2” junto a Jennifer Morrison.

Para 2003, obtendría uno de los papeles que la catapultaría a la fama en la secuela de “Rápido y furioso” llamada “Más rápido, más furioso” junto con Paul Walker. Ésta fue su participación más importante en la saga protagonizada por Vin Diesel y Dwayne “The Rock” Johnson.

Su breve aparición en la franquicia le valdría la oportunidad de aparecer en “Hitch: especialista en seducción” con Will Smith en 2005. Dos años después, Marvel confiaría en ella para coprotagonizar “Ghost Rider: El Vengador Fantasma” con Nicolas Cage.

A lo largo de su carrera ha aparecido en películas de diversos géneros y presupuestos. Entre sus películas más representativas también se encuentran:

Policías de Repuesto (2010)

Día de Entrenamiento (2001)

Tiempo límite (2003)

Los Dueños de la Noche (2007)

Un maldito policía en Nueva Orleans (2009)

Educando a mamá (2012)

Eva Mendes posó para el fotógrafo Marino Parisotto para el calendario 2008 de Campari. Inspirado en cuentos de hadas, Eva aparece disfrazada de personaje de cuento.

Además, posó desnuda en un anuncio publicitario para la organización PETA, durante una campaña contra el uso de pieles animales.

La historia de amor de Eva Mendes y Ryan Gosling

En 2011, Eva Mendes y Ryan Gosling comenzaron una relación que se ha mantenido hasta el día de hoy. En 12 años de relación, ambos tienen dos hijas: Esmeralda y Amada, nacidas en 2014 y 2016 respectivamente.

Cabe destacar que ambos actores compartieron protagonismo en la película “El lugar donde todo termina“, dirigida por Derek Cianfrance. El romance entre Mendes y Gosling habría comenzado tras el rodaje de dicho proyecto.

Eva Mendes raramente habla públicamente de su relación con Ryan Gosling. Sin embargo, la actriz de origen cubano aprovechó que su pareja es uno de los actores del momento para dedicarle un mensaje en el marco del estreno de “Barbie”.

“Mi hombre, mi vida, mi amor”, le escribió al actor que da vida a Ken. Ésto como respuesta al halago que le hizo la directora Greta Gerwig, quien le dijo que es una combinación entre Marlon Brando, Gene Wilder, John Barrymore y John Travolta.

“Decir que es el mejor actor con el que he trabajado es un eufemismo”, escribió Eva Mendes en sus redes sociales. Cabe destacar que antes de su relación con el también protagonista de “Drive“, fue pareja del productor peruano George Augusto por más de ocho años.