“Everything everywhere all at once”: todo lo que debes saber de la ganadora del Oscar 2023 a Mejor Película

“Everything Everywhere All At Once” gana el Oscar a Mejor Película ~ Fotos: AFP

“Everything Everywhere All At Once” se llevó el Premio Oscar a la “Mejor Película” en la histórica ceremonia de 2023. De esta forma, la cinta de los ‘Daniels’ distribuida por A24 no sólo es la mejor película del año sino un hito de la cinematografía mundial por la cantidad de premios que ganó hasta la fecha, incluyendo sus siete premios de la Academia.

“Everything everywhere all at once” gana el Óscar a la ‘Mejor Película’

Con el premio máximo de los “Critics Choice Awards 2023“, una de las máximas favoritas para ganar el premio a ‘Mejor Película’ en los Oscar 2023 era “Everything Everywhere All At Once“, aunque “Los Fabelman” y “Los Espíritus de la Isla” se perfilaban como serias candidatas. Al final, los ‘Daniels’ cumplieron la profecía en una noche de dominio absoluto.

“No hay película con un elenco de corazón más grande. Esto es nuestro, es una experiencia intimidante estar aquí, nunca me imaginé darle gracias a la Academia y A24 por apoyarnos”. Jonathan Wang, productor

¿Qué otros premios se llevo esta película?

La categoría principal de los Premios Oscar 2023 llegó al final de la noche y, a reserva de una sorpresa inesperada, “Everything Everywhere All At Once” era la principal candidata para llevarse el premio a “Mejor Película”, considerando que también se llevó las siguientes estatuillas:

Mejor Dirección

Mejor Actriz

Mejor Guion Original

Mejor Edición

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

La cinta estadounidense había ganado 158 premios desde su estreno hasta antes de los Premios de la Academia, aunque las estimaciones del portal IGN contempla que la película ganó aproximadamente 336 galardones con 691 nominaciones desde que se estrenó hace casi un año, en marzo de 2022. En este sentido, cerró la noche con 165 premios totales.

De esta forma, el filme llamado en español como “Todo en todas partes al mismo tiempo” superó a “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” como la película más galardonada de todos los tiempos, ya que la última parte de la trilogía de Peter Jackson sumó 101 premios, incluyendo 11 permios Óscar.

¿De qué trata “Everything everywhere all at once” y dónde verla?

Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros mientras el destino del mundo pende de un hilo.

Esta cinta tiene una duración de 139 minutos y aunque en México se estrenó tres meses después de su lanzamiento en Estados Unidos, su estreno global fue un éxito, al grado de convertirse en la primera película distribuida por A24 en rebasar la recaudación de 100 millones de dólares.

Actualmente, “Everything Everywhere All At Once” se encuentra en el catálogo de Amazon Prime Video para verse en México, siendo una de las pocas películas nominadas a la categoría de “Mejor Película” que podían encontrarse en plataformas de streaming.

¿Quién hizo “Everything everywhere all at once”?

Los Daniels, es decir, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, sorprendieron con “Todo en todas partes al mismo tiempo“, siendo la tercera pareja de cineastas en ganar el premio a “Mejor Dirección“, considerando que una de sus primeras cartas de presentación era que los hermanos Russo, responsables de Avengers: Endgame, estaban detrás del proyecto, aunque sólo fungieron como productores.

Los directores vienen de los videoclips, la publicidad y los cortometrajes, ámbitos en los que cultivaron un estilo que han amplificado en el cine. Destacando por sus acercamientos al cine cómico de lo absurdo y las técnicas visuales que se acerca a la estética pop, como lo hicieron en “Swiss Army Man“, protagonizada por Daniel Radcliffe y Paul Dano.

Con un estilo que se remonta, casi en su totalidad, al montaje rítmico, incluso sus videoclips tienen una identidad semejante a la farsa, brillando por sus referencias de comedia que, en esta ocasión, redimieron al género de la risa para ganar el premio mayor en los Oscar 2023.

El resurgir de sus actores principales

Uno de los aspectos más destacados de “Everything Everywhere All At Once” fue no sólo su apartado visual, sino que los directores escogieron a tres protagonistas que hubieran tenido una carrera larga, pero poca reconocida, y en cuestión de una película, todos llegaron a los pedestales más grandes de Hollywood.

Tanto Michelle Yeoh (Mejor Actriz) como Ke Huy Quan (Mejor Actor de Reparto) y Jamie Lee Curtis (Mejor Actriz de Reparto) nunca habían ganado un Premio de la Academia y gracias a “Todo en todas partes al mismo tiempo” finalmente lo lograron.

Foto: AFP

El reparto de esta película se llevó el premio al “Mejor Elenco” en los Screen Actors Guild Awards 2023, gracias a que no sólo los tres histriones antes nominados dominaron en la temporada de premios, sino que incluso la joven Stephanie Hsu fue alabada por el público y la crítica especializada.

“Everything Everywhere All At Once” provocó alabanzas en el momento de su estreno, pero conforme se posicionó a nivel mundial despertó opiniones divididas de quienes incluso pensaban que no merecía el Oscar a la “Mejor Película”, aunque todos los detractores no fueron suficientes para evitar el inevitable éxito de esta película independiente.