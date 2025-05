GENERANDO AUDIO...

Ewan McGregor estrena otra aventura en moto: “Long Way Home”. Foto: AppleTv+

Ewan McGregor y Charley Boorman volvieron a montarse en sus motocicletas para realizar la cuarta temporada de su serie documental “Long Way Home”.

Los grandes amigos recorrieron varios países europeos a bordo de motocicletas de época restauradas, iniciaron el viaje desde la casa de McGregor en Escocia hasta la de Boorman en Inglaterra, trazando un circuito de miles de kilómetros a través de 15 países europeos, incluidos Noruega, Finlandia, los países bálticos, Alemania y Francia.

Tráiler de la serie “Long Way Home”

Un viaje con historia y emoción

La serie es la cuarta entrega de la popular saga que comenzó con “Long Way Round” (2004), siguió con “Long Way Down” (2007) y “Long Way Up” (2020), y mantiene la esencia que ha hecho de esta franquicia una favorita entre los amantes de las motos, la exploración cultural y la amistad auténtica. Sin embargo, “Long Way Home” ofrece algo distinto: un tono más introspectivo y personal.

“La idea surgió mientras hacíamos Long Way Up. Europa es vasta, diversa y está llena de lugares que no conocíamos. Pensamos: ¿por qué no explorar más a fondo nuestro propio continente?”, explicó Ewan McGregor en una conferencia de prensa.

Encuentros cercanos, paisajes inolvidables en “Long Way Home”

El documental “Long Way Home”, que fue rodado en 2024 durante dos meses y medio, destaca no solo por sus paisajes espectaculares, desde el Círculo Polar Ártico hasta los campos franceses, sino también por sus encuentros culturales.

McGregor y Boorman se sumergieron en tradiciones locales, probaron comida regional, visitaron comunidades pequeñas y vivieron diversas experiencias humanas.

Uno de los momentos más destacados, según relataron, fue en Suecia, tras un accidente en Dinamarca: “Un club de motociclistas local nos ayudó a reparar la moto. Ese tipo de generosidad espontánea te recuerda la humanidad que hay en la carretera”, comentó Boorman.

Entre la libertad y la nostalgia

La serie también aborda la vida personal de sus protagonistas. En uno de los episodios más emotivos, ambos reflexionan sobre lo difícil que es estar lejos de sus hijos, pues durante la grabación de “Long Way Home” fue el Día del Padre.

“Ese Día del Padre fue duro. Es una constante desde la primera aventura hace 20 años. Pero la carretera también nos da un tipo de libertad que no encontramos en nuestras vidas cotidianas, especialmente cuando estás acostumbrado a los sets de rodaje, donde todo está regimentado”, confesó McGregor.

El actor de Moullin Rouge añadió que, este viaje fue más corto que los demás: “Cuanto más mayor te haces, menos quieres… No quieres estar lejos de… Sabes, no puedo imaginar cómo logramos estar lejos durante cuatro meses y medio. Eso no lo puedo imaginar ahora”.

Compartió que fueron 10 semanas rodando y que tomaron una semana de descanso a la mitad del trayecto, cuando llegaran a Helsinki.

“Todas vinieron allí, así que tuvimos la oportunidad de pasar algún tiempo con… en mi caso, con mi esposa Mary y mi pequeño hijo Laurie y un roble. También vino mi hija. Sí, y también vino allí, lo cual fue increíble”, compartió Ewan McGregor.

¿El final del camino? Tal vez no

Aunque Long Way Home podría parecer el cierre perfecto para una tetralogía de viajes, ninguno de los dos descarta futuras aventuras. “Siempre decimos que puede ser el último, pero en cuanto llegamos a casa, ya estamos soñando con el siguiente”, admite Boorman.

¿Dónde ver la docuserie “Long Way Home”?

La cuarta temporada de “Long Way Home” ya está disponible en Apple TV+.