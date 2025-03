Ex de Poncho de Nigris rompe el silencio sobre la fiesta de 15 años de su hija

GENERANDO AUDIO...

Poncho de Nigris no quiere hacer fiesta de 15 a su hija. Foto: Cuartoscuro

La polémica en torno a Poncho de Nigris y su hija mayor, Ivanna, no acaba. Después de que el famoso compartiera las razones por las que no desea hacerle una fiesta de 15 años, la madre de la joven, Lucy Garza, rompió el silencio y respondió a los dichos del padre de su hija, mismas que consideró “desafortunadas e imprudentes”.

A través de redes sociales, aseguró que los supuestos problemas familiares que alegó Poncho de Nigris como razón para no hacer la fiesta no son los mismos argumentos que externó a su hija Ivanna.

“A nosotras nos manejó la versión que tenía mucho trabajo y que no tenía tiempo de festejar. La verdad me pareció un pretexto muy absurdo, porque no creo que no se pueda mover una fecha de trabajo para estar con su hija en un día importante, como lo es su cumpleaños”, escribió la expareja de Pongo de Nigris.

Además, la modelo aseguró que todo lo dicho por De Nigris sobre el supuesto ofrecimiento de darle un coche es falso y, también, lo consideró irresponsable, pues se trata de una joven menor de edad.

“Desde este momento niego que se le haya ofrecido a mi hija algún carro (el cual, por supuesto, no necesita y no lo aceptaría, ya que es menor de edad, no tiene licencia y además yo me hago cargo absolutamente de todas sus vueltas escolares, extraescolares y personales)”.

La madre de la mayor de los hijos de Poncho de Nigris negó que se esté obligando al famoso a hacer una fiesta, y dejó entrever que el ofrecimiento del exparticipante de “La casa de los famosos México” es “para hacer contenido”.

“Por lo tanto, es mentira que se le esté exigiendo la fiesta al papá de mi hija, no es de ‘a fuerza’, como él lo está declarando abiertamente. Hay cosas más importantes para un hijo, que “el dinero”, “el carro” o aprovechar los dos días en Disney ‘para hacer contenido’”.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que seguidores le han externado y aseguró que el festejo de su hija será como ella lo decida.