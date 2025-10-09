GENERANDO AUDIO...

Influencer transmitió el nacimiento de su bebé en vivo. Foto: Getty

Fandy, una ex-OnlyFans, es también la influencer que transmitió el nacimiento de su bebé en vivo, y de madrugada (pues a esa hora decidió llegar a este mundo la pequeña).

De acuerdo con algunos medios, presuntamente dicha transmisión alcanzó los 30 mil usuarios. Durante el acto de alumbramiento, que fue en la sala de una casa, siempre estuvo rodeada de sus seres queridos.

Ella estaba en una alberca pequeña donde dio a luz, pues luego de su labor de parto, el éxito de la llega de su hija se dio cuando salió y emitió el tradicional llanto de bebé.

¿Cómo se llama la bebé de Fandy?

Además de que la influencer transmitió el nacimiento de su bebé en vivo, horas después también brindó el nombre de su pequeña, quien se llama Luna Rose. Además, compartió que nació a las 2:45 de la mañana el miércoles 8 de octubre, pesando 3.8 kilos.

“Transmití en vivo mi parto a la comunidad a la que he transmitido durante 10 años. Estoy muy agradecida por la cantidad de personas que sintonizaron para compartir este momento especial con nosotros, e increíblemente agradecida con mis amigos que lo dejaron todo ese día para apoyarme.” Fandy

La transmisión del nacimiento; ¿por qué en casa, y no en un hospital?

La también ex-OnlyFans aprovechó para señalar que eligió dar a luz en casa por que tendría más libertad, pues ya pasó por una experiencia de alumbramiento en hospital:

“Fue una de las cosas más difíciles que he hecho y elegí dar a luz en casa porque mi parto anterior fue en un hospital y no me gustaba la libertad que se te impide tener. Tenía un plan establecido por si surgían, me aseguré de que mi embarazo fuera de bajo riesgo y cumplí con la debida diligencia para que todo se hiciera de forma segura.” Fandy

Además, indicó que su partera y enfermera habían trabajado durante más de 20 años y ayudaron a varios bebés para que nacieran. Fue así que la influencer transmitió el nacimiento de su bebé en vivo, pues ella sabía que contaba con todas las normas de hacer un parto seguro.

¿Por qué Fandy cerró su cuenta de OnlyFans?

Ahora con la llegada de esta pequeña, Fandy comentó que decidió desactivar su cuenta en OnlyFans a partir del miércoles 8 de octubre: