“Expande lo increíble de México”: usa la IA para encontrar sitios turísticos, gastronómicos y culturales del país

GENERANDO AUDIO...

Samsung y Google usan la IA en sectores clave de México | Imagen: Samsung

Samsung y Google lanzaron la campaña “Expande lo increíble de México” en el marco de las fiestas patrias, con el objetivo de conectar a las personas, planear experiencias y explorar destinos turísticos de la República Mexicana con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

“Esta campaña contribuye a la consolidación de México como un hub manufacturero, de innovación e inclusión digital“, de acuerdo con la empresa coreana de tecnología.

¿Qué es “Expande lo increíble de México”?

Google Gemini y Samsung México combinan la IA y movilidad para invitar a los usuarios a redescubrir la riqueza cultural, gastronómica y turística del país.

“Es un puente entre tecnología, IA y los usuarios hacia experiencias más significativas (…) e integrar innovación tecnológica con motores clave de la economía mexicana en sectores que, en conjunto, aportan alrededor del 13% del PIB”. Samsung México

De manera particular, la empresa tecnológica y de celulares centró su atención en el sector turístico, el cual representa el 8.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cómo utilizan Samsung y Google la IA a favor de México?

Los usuarios pueden optimizar fotos y generar contenido con Galaxy AI y Gemini, las IAs generativas de ambas marcas, para acceder a experiencias personalizadas.

A través de un comunicado, Samsung anunció las siguientes funciones específicas para cada sector económico mexicano:

Turismo: brindan recomendaciones de destinos e itinerarios inteligentes.

brindan recomendaciones de destinos e itinerarios inteligentes. Gastronomía : ayudan a descubrir la gastronomía mexicana en mercados locales y destacando platillos emblemáticos.

: ayudan a descubrir la gastronomía mexicana en mercados locales y destacando platillos emblemáticos. Cultura: ofrecen propuestas de museos, festivales y actividades al aire libre.

Imagen: Samsung

Por otro lado, las funciones de inteligencia artificial permiten crear y optimizar fotos y videos con Galaxy AI en dispositivos como los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y la serie Galaxy S25.

“Expande lo increíble de México” también contribuye en impulsar a los más de 3.3 millones de creadores de contenido y el llamado influencer marketing que podría alcanzar un valor de mercado de 328 millones de dólares en el país, según estimaciones de expertos retomados por Samsung.

Destacan el uso de IA para impulsar el PIB de un país

La adopción de la inteligencia artificial tiene el potencial de impulsar el PIB mundial hasta 15% para 2035, según la compañía de auditoría PwC.

“Expande lo increíble de México” pretende acercar ese potencial a México, al poner la IA al servicio de sectores clave para el impulso de la economía, según retomó Karen Goldberg, Directora Senior de Mercadotecnia para la división de Mobile de Samsung Electronics México.

“Con ‘Expande lo increíble de México’, Samsung une tecnología de vanguardia con sectores que impulsan el crecimiento económico y contribuye a fortalecer la identidad nacional a partir de las cosas que nos gustan a todos: gastronomía, cultura y turismo”. Karen Goldberg, Samsung

Cabe destacar que México es uno de los tres mercados más importantes para la empresa coreana en Latinoamérica en innovación y producción, según sus propios datos.