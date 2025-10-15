GENERANDO AUDIO...

“F1: La Película” podrá ser vista desde casa. FOTO: AFP

“F1: La Película”, protagonizada por Brad Pitt, se estrenará en línea de manera global a través de la plataforma Apple TV el próximo viernes 12 de diciembre de 2025. La cinta mostrará el resurgimiento de Sonny Hayes al frente de una escudería de Fórmula 1 y de un equipo que confía plenamente en su regreso a las pistas.

De acuerdo con Variety, la producción alcanzó una recaudación mundial de 629 millones de dólares, con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares, consolidándose como uno de los mayores éxitos cinematográficos de la plataforma.

Éxito de “F1: La Película” impulsa a Apple TV

El medio especializado destacó que el estreno de “F1: La Película” en diciembre de 2025 será uno de los lanzamientos más esperados del año. En entrevista, el productor Jerry Bruckheimer expresó su entusiasmo por llevar esta historia al público global mediante la plataforma de la manzana.

“Estamos sumamente emocionados de llevar esta aventura cinematográfica a los fans de todo el mundo a través del alcance global inigualable de Apple TV. Colaborar con Apple y la Fórmula 1 ha sido una experiencia increíble, y nos enorgullece que más espectadores puedan disfrutar la acción y la pasión que definen la ‘F1’”, declaró.

El éxito de esta película de carreras marcó un avance significativo para Apple, especialmente en comparación con otras producciones como “Napoleon”. Su exhibición internacional fue clave para alcanzar una cifra de 439 millones de dólares en taquilla solo en el extranjero.

Tecnología de Apple en la promoción de “F1: La Película”

Para su promoción, Apple implementó una innovadora estrategia basada en los sensores hápticos de los iPhone, ofreciendo una experiencia inmersiva en los avances publicitarios.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Aunque varios smartphones actuales cuentan con esta tecnología, Apple lanzó un avance exclusivo para sus usuarios, aprovechando su amplia base de dispositivos activos. Según Wired, en agosto de este año la compañía superó la marca histórica de 3 mil millones de iPhones vendidos desde su lanzamiento en 2007, lo que garantiza un enorme alcance promocional.