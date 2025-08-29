Fabiola Campomanes se retira implantes mamarios por problemas de salud

GENERANDO AUDIO...

Fabiola Campomanes presentó problemas de salud por los implantes. Foto: Cuartoscuro

Fabiola Campomanes se sometió a una cirugía para remover sus implantes mamarios tras más de dos décadas de ponérselos debido a que ya le estaban causando problemas de salud.

La actriz recordada por telenovelas como “Teresa” y “Mi corazón es tuyo” publicó un video desde su cuenta de Instagram donde explicó el motivo del retiro de los implantes.

Fabiola Campomanes se sincera sobre su cuerpo

Fabiola Campomanes aclaró que su reciente hospitalización fue consecuencia de una cirugía programada para retirar sus implantes mamarios, colocados hace más de 20 años.

A lo largo del tiempo empezó a manifestar síntomas físicos como contracturas, inflamaciones e incluso manchas en la piel, que ella interpretó como señales de rechazo corporal, pero tenía miedo de cómo se vería.

“La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natural, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás”. Fabiola Campomanes

Después de intentar diversos tratamientos, concluyó que lo mejor para su bienestar era retirarlos.

En sus redes sociales, expresó con honestidad y serenidad: “Mi cuerpo me habló más fuerte y entendí que era el momento de retirarlos. Hoy lo hago desde la conciencia, con la decisión de aceptarme tal cual soy”.

Fabiola no solo compartió la noticia como un hecho médico, sino como parte de un viaje de aceptación personal y autocuidado y expresó que luego de que se retiró sus implantes mamarios, comenzó a ver a su cuerpo sin miedo y desde la conciencia.

También agradeció públicamente al cirujano, al apoyo de la periodista Verónica del Castillo, y especialmente a su hija Sofía por acompañarla en todo momento.

Su mensaje final fue poderoso y emotivo: “El cuerpo es lo único que nos acompañará hasta el final, por eso ahora decido escucharlo, aceptarlo y honrarlo”.