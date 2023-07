¿Amor en la cocina? Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr estrenan supuesto romance en MasterChef

Recientemente, se ha comenzado a difundir el rumor de un posible romance entre los participantes de MasterChef Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. En Unotv.com te contamos lo que ha salido a la luz sobre la nueva pareja.

MasterChef es sin duda uno de los reallity shows mas queridos de los últimos años. Pues cada una de sus temporadas y versiones han sido bien recibidas por el público.

Aunque La Casa de los Famosos, que es la competencia del show, ha ganado fama, los fans no han dejado de lado a la cocina favorita de México.

En esta ocasión, una vez más MasterChef da de qué hablar, pero ahora no se debe al eliminado de la semana o a los platillos, sino a un nuevo romance en la cocina.

La cuenta de Twitter “La Comadrita” dio a conocer que el amor había surgido en la cocina más famosa de México.

Aunque en el tuit no se especifican detalles, más que una foto de Fabiola y Lalo sonriendo de manera picarona; al momento, ya hay información sobre la posible relación.

El rumor de la relación surgió debido a que, en más de una ocasión, Fabiola Campomanes le ha lanzado comentarios y miradas coquetas a Eduardo Capetillo Jr.

Acciones que no ha pasado de largo Lalo, pues parece que al actor no le importa la diferencia de edad de casi dos décadas con la actriz, ya que ha correspondido a los piropos.

Si bien, ninguno de los actores ha confirmado la relación, usuarios han comentado que podría darse pronto.

Tristemente, la noticia no alegró a los espectadores de MasterChef, pues tras el rumor, gran parte criticó a Fabiola de ser “asalta cunas”, esto debido a que ella tiene 51 años y Lalo 28.

En entrevista para medios locales, Ivonne Montero habló sobre Fabiola y Lalo tras ser eliminada de Masterchef Celebrity 2023.

Aunque la actriz no confirmó la relación de ambos, destacó que siempre se encontraban juntos y que además tenían una impresionante química.

“Todos los veíamos, yo los vi siempre juntos, alegres, no había un coqueteo así sexual porque no lo ví, había mucha cercanía entre ellos, una gran complicidad, una gran afinidad entre ambos, no te puedo decir más que eso, pero sí se veían bien juntos”.

Ivonne Montero, actriz y exparticipante de MasterChef