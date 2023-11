¿Sí había relación abierta? Fabiola Martínez desmiente al “Escorpión Dorado” sobre su romance

Tras la aclaración de si hubo infidelidad o no por parte del “Escorpión Dorado”, Alex Montiel, hacia su esposa Dana Arizu, misma que ambos realizaron mediante un video, Fabiola Martínez, la mujer relacionada con la polémica, dio su versión de la historia señalando que ella estaba esperando que el matrimonio se terminara porque así lo había acordado con el youtuber y hasta había un plazo para la ruptura.

A Alex Montiel lo señalaron como infiel tras la circulación de un video en el que aparece en una situación romántica con la conductora Fabiola Martínez en un concierto de Peso Pluma. El revuelo que provocaron las imágenes llevó al comunicador a hacer una aclaración pública en la que junto a su esposa sostienen que a 13 años de matrimonio, quedaron de acuerdo en tener una relación abierta.

Fabiola Martínez se había mantenido alejada de la polémica, hasta que ya contó cómo fue su relación con el “Escorpión Dorado” en sus historias de Instagram.

“Yo no me metí en un matrimonio que ya no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo el cual se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente, tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor, puesto que tal vez cuando se llegara la fecha esta persona quién sabe con qué saldría y hubiese sido más tiempo perdido. Así que yo no fui ni soy la amante de nadie, las amantes se esconden, yo jamás estuve escondida, él jamás me escondió, él me dio un lugar, lugar que hoy me quitó de la noche a la mañana”

Fabiola Martínez