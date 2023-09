“Prefiero chocar”: Facundo causa accidente con su auto y “da lección” a taxista

Facundo causa accidente para “dar lección”. Fotos: Tiktok/ Cuartoscuro

Facundo, exconductor del programa televisivo ‘Incógnito’, provocó un accidente automovilístico, mientras manejaba y se hizo viral en TikTok. Esteban Facundo Gómez Bruera dijo que quiso darle una lección a un taxista para que no se metiera a la fila de autos en la que venía.

En las imágenes, se puede ver a Facundo dentro de su auto y como suele suceder en la ciudad, no faltó el vivillo conductor que sin hacer fila, quiso meterse en su trayecto, a pesar de que él había estado esperando durante mucho tiempo para poder ingresar a otra vialidad.

Irritado porque algunos automovilistas no respetan el tiempo de los demás, cuando existe un congestionamiento vial, el conductor afirmó en la videograbación que preferiría tener un choque, antes que permitir que los conductores no respetan la fila avanzaran.

Facundo prefiere chocar a dejar pasar a conductores que no hicieron fila

“Prefiero chocar a dejar pasar a estos conductores que no hicieron fila. Venimos haciendo fila eterna, y estos conductores vienen en tercera fila, juran que yo no. Nunca se me ocurrió andarme en tercera fila, pero es que yo sí tengo educación”, ironizó Facundo, quien se venía grabando y haciendo tomas al exterior.

En una parte del video, se observa que un taxista quería meterse al lugar de Facundo, pero él narró que aunque ellos vinieran en tercera fila lo iba a chocar y no ceder el paso en su camino. También se escucha la voz de una mujer que dice: “se van a pegar”.

Posteriormente, avanzó con su auto y aceleró para pasar primero y no dejarle espacio, pero el taxista que quería meterse chocó la facia de su unidad contra la banqueta al intentar el frenado. Luego, se rió del conductor del taxi, ya que su vehículo no resultó dañado.

“Chocaste, wey. Y no chocó contra mí, maldita suerte la del ‘valagardo'”. Facundo

Estos son algunos comentarios que usuarios en redes sociales le escribieron al famoso, después de lograr su cometido: