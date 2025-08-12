Facundo revela que crisis financiera lo hizo entrar a “La Casa de los Famosos”: “Si yo estuviera millonario, no entraba”

GENERANDO AUDIO...

Facundo revela la razón por la que entró al reality show. Foto: Cuartoscuro

Facundo sorprendió al público al abrir su corazón y revelar que su difícil situación financiera fue el principal motivo para sumarse a la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

El comediante, conocido por su estilo irreverente y su presencia disruptiva en el reality, compartió que la crisis económica lo llevó a tomar decisiones drásticas en su carrera, incluyendo dejar la radio y aceptar participar en el programa de competencia entre celebridades.

“Si yo estuviera millonario, no entraba“, admitió en una conversación dentro del reality. Recordó que su último programa de radio fue el 2 de diciembre pasado, y aunque su audiencia lo extraña, para él era una fuente importante de ingresos.

Más allá del reto profesional, Facundo ha vivido la experiencia como un laboratorio emocional. Durante su estancia en “La Casa de los Famosos México 3”, el conductor ha reflexionado sobre su salud, sus relaciones personales y la cotidianidad que antes daba por sentada.

Dentro de la casa, Facundo ha mantenido su característico sentido del humor, pero también deja ver la vulnerabilidad que le provoca el aislamiento.

El conductor explicó que evalúa cada proyecto con una sola pregunta: “¿Me la voy a pasar bien, sí o no?” Si la respuesta es negativa, no importa el dinero ni las condiciones.

Aunque ha vivido momentos de risa y diversión, Facundo también ha enfrentado bajones de energía y episodios de aburrimiento. La convivencia lo ha transformado, haciéndole valorar mucho más las pequeñas cosas que antes daba por hechas.

“Sales de aquí siendo otra persona… valoras muy cabrón una plática con tus hijos”, comentó Facundo, quien admitió extrañar a su familia, su pareja y sus rutinas diarias. Algo tan simple como dormir en su cama, comer su comida o andar en bicicleta ahora lo considera un verdadero lujo.

Además, compartió cómo en el encierro surgen vínculos más cercanos.

“Aquí la gente se empieza a abrazar más, a tocar más, a mí sí me pasa que me hace falta el cariño”, confesó Facundo.

Y dijo que añora las llamadas diarias a su madre y las pláticas con su pareja, reconociendo la dependencia emocional que esto genera.