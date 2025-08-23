GENERANDO AUDIO...

Facundo se impone en el duelo y salva a Shiky de la nominación. FOTO: Getty

En la cuarta semana de La Casa de los Famosos México 2025, el reto por la salvación se convirtió en uno de los momentos más tensos antes de la fiesta temática de los viernes, que en esta ocasión llevó por nombre “Reyes y Reinas”. Los tres finalistas del duelo denominado boomerang fueron Aarón Mercury, Abelito y Facundo, quienes se enfrentaron por la oportunidad de sacar a un habitante de la lista de nominados.

Facundo se corona en el reto de salvación

Con la mayor cantidad de puntos obtenidos en la dinámica, Facundo logró mantener el beneficio de la salvación y se convirtió en el protagonista de la noche del viernes 22 de agosto. Tras su victoria, La Jefa reunió a todos los habitantes para escuchar la decisión que marcaría el rumbo de la nominación semanal.

El conductor y comediante eligió salvar a Shiky, su gran amigo dentro de la casa, quien ahora queda libre de la placa de nominados. “Sin duda voy a salvar a alguien de mi reino (…) Sólo quiero exhortar a la gente que iba a votar por la persona que voy a salvar, que sigan aventando su buena vibra al resto de los ciudadanos del Cuarto Día”, expresó Facundo frente a sus compañeros.

¿Quiénes siguen nominados en La Casa de los Famosos México 2025?

Después de la decisión de Facundo, son siete los habitantes que permanecen nominados y que corren peligro de ser eliminados este domingo:

Alexis Ayala

“Guana”

Priscila Valverde

“Abelito”

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

La tensión dentro de la casa aumenta mientras el público se prepara para elegir con sus votos al siguiente eliminado, en una gala que promete sorpresas y emociones intensas.

