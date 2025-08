Facundo se compromete con Delia García: “Me he encontrado un ángel”

GENERANDO AUDIO...

Facundo y Delia García se han comprometido. Foto: Getty Images

Facundo, actual integrante de “La Casa de los Famosos México”, anunció, con bombo y platillo, que se comprometió con su novia, Delia García, con quien mantiene un noviazgo de 8 años.

Fue a través de la cuenta de Instagram del popular conductor que se dio la noticia:

“Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso”, se lee en un mensaje acompañado de algunas fotos al lado de su novia.

Así anunció Facundo su compromiso con Delia García

El huésped de la “La Casa de los Famosos México” informó que se casará con Delia García, conductora del morning show de LOS40, con un emotivo mensaje:

“Solo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y ‘jaladora’, la que me ama, ‘pos’ mi esencia y eso mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que si”, compartió en Instagram.

Además, en la emisión del programa televisivo en el que participa, Facundo dio a conocer que la boda podría celebrarse el próximo año (2026).

El hogar puede estar en una sola persona: Delia García

Tras darse a conocer el compromiso, Delia García le dedicó un emotivo mensaje a Facundo en el que señaló que el “hogar puede estar en una persona”.

“Este ser humano que ven aquí es todo lo que está bien en el mundo, todos los días siento mucha gratitud de saber que nos encontramos para compartir este viaje cortito llamado vida”, escribió Delia como respuesta al mensaje de Facundo en Instagram.

“Ningún momento de mi vida es mejor que viendo estoy contigo, podemos estar tirados en el piso sin hacer nada y prefiero eso que cualquier plan … Porque el hogar puede estar en una persona”, resaltó la conductora.

El mensaje en la cuenta de Facundo en Instagram acumulaba, pasada la media noche del martes, más de 50 mil reacciones y cientos de comentarios.