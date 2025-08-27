Facundo se rompe en “La Casa de los Famosos”: “Está rudo estar aquí”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro//Ilustrativa.

Facundo, uno de los participantes más carismáticos de “La Casa de los Famosos México”, reconoció en vivo que a cinco semanas de haber iniciado el reality se siente emocionalmente afectado por el aislamiento.

“Si está medio difícil estar aquí. Si está raro estar aquí, si está rudo, si está bien rudo”, dijo este martes el comediante entre sollozos cuando se encontraba acostado en el jardín de la casa.

De la irreverencia al llanto

Facundo, quien siempre se ha caracterizado por su actitud irreverente flaqueó a solas, reconociendo que extraña a su novia Delia García y que el encierro de “La Casa de los Famosos” podría sacar una faceta suya que no conocía.

“Te extraño y te amo mucho, mi amor […]. Ya es mucho tiempo aquí, y eso podría sacar un lado que no conocía de mí”, fueron parte de las palabras que Gómez Bruera, apellidos de Facundo, pronunció en un diálogo a solas y con las cámaras.

Facundo llora a solas en “La Casa de los Famosos México“

Durante este momento de quiebre, el también conductor confesó que no quería que lo vieran llorar porque no quería hablar de lo que sentía a causa del aislamiento. Aunque también indicó que se la ha pasado bien durante el reality.

“Nos la pasamos bien pero ya estuvo, es mucho tiempo. De esto se trata el juego de aguantar el encierro […] Extraño mucho a mi familia […] No quiero que me vea Mariana [Botas] llorando porque me va a preguntar por qué lloro y no le quiero contar”, dijo Fac.

Y es que, entre el soliloquio que tuvo Facundo a cinco semanas de iniciado el programa dejó ver la presión a la que se tienen que enfrentar los famosos que deciden participar, pues dijo, viven en un estado permanente de alerta:

“Estando aquí adentro no tienes ni un momento para estar solo, lo digo pro las cámaras siempre estás en un constante ‘estoy en vivo, al aire'”. Facundo

Incluso, reveló que el mismo encierro ha provocado que tenga roces con los otros habitantes de La Casa de los Famosos México, pero reconoció que todo es debido a cómo se siente internamente.

“Está muy intenso. De repente me empieza a caer mal gente que no me caía mal y que no hizo nada distinto. Evidentemente soy yo, estoy chocando con alguien… y luego se me pasa. Es como estar un mes con tu mejor amigo, no puedes“. Facundo

El episodio de quiebre que presentó Facundo esta semana en “La Casa de los Famosos México” es parte de las consecuencias que puede tener el aislamiento y desconexión social forzada que caracteriza a este reality.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aislamiento social aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, diabetes, deterioro cognitivo y muerte prematura.

Pero también afecta la salud mental, ya que las personas que están solas tienen el doble de probabilidades de deprimirse. La soledad también puede provocar ansiedad y pensamientos de autolesión o suicidio.

Por el contrario, la conexión social puede proteger la salud a lo largo de la vida, ya que, según la OMS, puede reducir la inflamación, disminuir el riesgo de problemas de salud graves, fomentar la salud mental y prevenir la muerte prematura. También puede fortalecer el tejido social, contribuyendo a que las comunidades sean más saludables, seguras y prósperas.